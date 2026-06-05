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Пятница 5 июня

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"Я была обескуражена": Анита Цой сорвала маски и честно рассказала об отношениях с Пугачевой

"Я была обескуражена": Анита Цой сорвала маски и честно рассказала об отношениях с Пугачевой
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В российском шоу-бизнесе, где за ослепительными улыбками часто скрываются жесткие интриги, Анита Цой решилась на сенсационное признание.

Тайны закулисья отечественной эстрады продолжают будоражить воображение публики. На этот раз в центре внимания оказалась Анита Цой, которая в откровенном интервью решила сорвать маски и расставить все точки над "i" в истории своего оглушительного успеха. Как выяснилось, за спиной начинающей артистки в девяностые годы стояла самая влиятельная женщина страны. Именно Примадонна стала тем "серым кардиналом", который одним звонком изменил судьбу Аниты, превратив скромную девушку с роялем в триумфатора главных хит-парадов.

Начало этой истории больше напоминает голливудский сценарий о чуде. В те годы Анита Цой была бесконечно далека от блеска софитов и многотысячных стадионов. Свои первые композиции она писала вовсе не для ротации на радио, а для души, исполняя их в узком кругу друзей под аккомпанемент домашнего инструмента. Одной из таких песен суждено было попасть в руки Аллы Борисовны.

Оценив потенциал материала своим безошибочным чутьем на хиты, Пугачева совершила судьбоносный маневр. Она лично порекомендовала песню Аниты Игорю Крутому — человеку, который в то время единолично решал, кто станет новой звездой.

"Песню вообще нигде не издавали, я пела ее под рояль дома. И вдруг ее объявляют победителем на "Песне года" в конце девяностых! Я была просто обескуражена", — признается Анита.

Для молодой артистки это стало громом среди ясного неба: вчерашняя домоседка в одночасье проснулась знаменитой, даже не подозревая, кто именно приложил к этому руку.

Однако помощь Пугачевой не ограничилась лишь протекцией. В 1997 году Анита получила приглашение в "Рождественские встречи" — святая святых для любого исполнителя. Это была не просто концертная площадка, а настоящая кузница кадров, где Алла Борисовна выступала в роли жесткого, требовательного, но гениального режиссера.

Наблюдая за тем, как Примадонна управляет огромным коллективом, выстраивает свет и драматургию каждого номера, Анита осознала: шоу-бизнес — это не только вокал, но и сложнейшая математика зрелища.

"Это была потрясающая школа. Я посмотрела на нее и на всю жизнь влюбилась еще в одну профессию", — вспоминает артистка. Именно те уроки, полученные под неусыпным взором Аллы Борисовны, сделали из Аниты ту, кем она является сегодня — признанным мастером и режиссером-постановщиком высокотехнологичных шоу.

Сегодня Анита Цой с гордостью несет знамя "ученицы" великой певицы. Пугачева вдохновила Цой собственным примером, показав, что женщина на сцене может быть не только исполнительницей, но и властным творцом, создающим целые миры.

Похоже, секрет долголетия Аниты на эстраде кроется именно в том "золотом стандарте", который ей привили на заре карьеры. И хотя сегодня пути артисток разошлись, Анита не устает повторять: без того судьбоносного благословения ее жизнь могла пойти по совсем иному, куда менее яркому сценарию.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2026, 09:36
Анита Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фонтанка.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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