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В Москве обновляют дорожную разметку

В Москве обновляют дорожную разметку
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В Москве продолжается месячник по благоустройству.

С 1 по 30 апреля в Москве проходит традиционный месячник весеннего благоустройства. В течение этого времени специалисты Комплекса городского хозяйства приводят в порядок все городские объекты. Дороги после зимы моют шампунем, обновляют разметку.

Когда в Москве установилась теплая погода, рабочие начали наносить разметку. Она появится более чем на четырех тысячах дорожных объектах. Общая протяженность линий превысит 15 тысяч километров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, свежая дорожная разметка появится на ключевых магистралях и улицах: в первую очередь – возле социальных объектов (школ, детских садов, больниц, поликлиник), а также крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Его слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

"Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения", – уточнил заммэра Петр Бирюков.

А еще городские службы нанесут:

  • свыше 78 тысяч стрелок направления движения;
  • 23 тысячи наземных пешеходных переходов;
  • более девяти тысяч знаков "Осторожно, дети";
  • около 300 разметок типа "вафельница".

Разметку обновят в том числе возле остановок общественного транспорта, освежат линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, а также стоп-линии и дублирующие дорожные знаки.

В рамках традиционного месячника весеннего благоустройства специалисты также приведут порядок:

  • барьерные ограждения;
  • шумозащитные экраны;
  • остановки;
  • знаки и указатели;
  • около двух тысяч инженерных сооружений;
  • более 1,1 тысячи памятников и объектов монументального искусства;
  • фонари, вентиляционные шахты и другие объекты№
  • территории учреждений и предприятий;
  • дворовые территории;
  • общественные пространства.

Не забудут и про озеленение и высадку цветов. Так что к майским праздникам город станет еще красивее. Обо всем этом еще в начале месяца рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

25 апреля 2023, 17:14
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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