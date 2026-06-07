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Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей

Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей
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Пока бывший муж наслаждается свободой, его экс-супруга Елена Товстик продолжает бередить старые раны, превращая свой дом в музей памяти человека, который ее предал.

День защиты детей для многодетной матери Елены Товстик обернулся не просто семейным праздником, а настоящим сеансом публичного самобичевания. Женщина, чья личная драма развернулась на глазах у всей страны, опубликовала в блоге пронзительный пост. Но внимание подписчиков привлекли не трогательные слова о материнстве, а жутковатая деталь интерьера: Елена до сих пор хранит на стенах портреты своего бывшего мужа, Романа Товстика, и, кажется, продолжает ими тайно любоваться.

Елена, воспитывающая шестерых детей, разразилась пафосной речью о безграничной любви и защите своих отпрысков.

"Дети — это наше сердце, которое начинает биться вне нас", — вещала Товстик, рассуждая о терпении и силе.

Однако за этими высокими словами фанаты разглядели глубокую психологическую травму.

На видео, которое должно было демонстрировать семейную идиллию, камера то и дело выхватывала изображения Романа. Мужчина, который оставил семью ради новой пассии, все еще "присутствует" в каждом углу дома. Елена буквально заставляет себя и детей жить в окружении призраков прошлого, словно надеясь на чудо или не желая признавать очевидное: ее место в сердце Романа давно занято другой.

Напомним, что Елена Товстик давно закрепила за собой статус главной соперницы Полины Дибровой. Их заочная перепалка в Сети стала притчей во языцех. Елена не раз осыпала проклятиями и бывшего мужа, и его новую пассию, обвиняя их во всех смертных грехах. Но нынешняя выходка с "алтарем" на стене заставила фолловеров содрогнуться.

Вместо того чтобы сжечь мосты и начать жизнь с чистого листа, брошенная женщина продолжает подпитывать свою боль. Она снимает на камеру лик неверного супруга с такой нежностью, будто он — святыня, а не человек, разрушивший ее мир. Это выглядит как изощренная форма эмоционального мазохизма, за которой наблюдают тысячи людей.

Подписчики Елены, обычно сочувствующие многодетной матери, в этот раз не сдержали эмоций. Комментарии под постом взорвались от негодования. "К чему эти съемки бывшего? Это же полное отсутствие самоуважения!" — пишут одни. "Бог ему судья, но зачем вы превращаете дом в склеп его имени?" — вторят другие.

Люди открыто призывают Товстик перестать "молиться" на портреты предателя и заняться собственной жизнью. Однако Елена, кажется, глуха к советам. Для нее эти фотографии — последняя ниточка, связывающая ее с образом идеальной семьи, которой больше нет.

В светских кулуарах поговаривают, что такие "слезливые" посты — лишь способ привлечь внимание и вызвать жалость. Но психологи видят в этом опасный симптом. Когда женщина хранит фото мужчины, который ее бросил, и выставляет это на всеобщее обозрение, она подает разрушительный пример своим шестерым детям.

Вместо защиты от преград и обстоятельств, о которой так красиво пишет Елена, она погружает их в атмосферу вечного траура по ушедшей любви. Сможет ли Товстик когда-нибудь сорвать эти портреты со стен и из своего сердца, или она так и останется заложницей образа "брошенки", любующейся своим мучителем? Ответ на этот вопрос пока остается открытым, а градус драмы вокруг этой семьи только растет.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2026, 15:41
Елена Товсик. Фото: Youtube / @sobchak
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Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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