Деньги буквально растут из земли: как разбогатеть 5 июня на Левона Огуречника

Если вы мечтали о финансовом прорыве, то сегодня тот самый день, когда сама природа дает вам шанс прорастить свое благополучие из малого зерна.



5 июня православные христиане вспоминают святителя Леонтия Ростовского. В народе его ласково прозвали Левоном Огуречником или Конопляником. Это день максимальной концентрации жизненной энергии. Все, что вы сегодня посадите — будь то реальное семечко в землю или новая идея в голову — обречено на грандиозный успех и финансовое процветание.

Ритуал на небывалую прибыль

Хотите, чтобы деньги лились в ваш дом рекой? На Левона было принято угощать соседей и даже случайных прохожих. В народе верили: сколько отдашь сегодня, столько вернется к осени в десятикратном размере. Есть и современный секрет: поставьте 5 июня на подоконник горшок с любой быстрорастущей зеленью (базилик или мята). Когда будете сажать, нашепчите на землю свои самые смелые финансовые желания. Пока зелень будет расти и наливаться соком, ваши доходы будут множиться.

Табу на лень и долгий сон

Левон не терпит бездельников. Сегодня категорически нельзя долго спать. Тот, кто проспит рассвет 5 июня, рискует упустить редкое предложение по работе или судьбоносную встречу. День должен быть наполнен движением и созиданием. Однако будьте осторожны с острыми предметами — порезы на Левона заживают подозрительно долго.

Приметы на погоду и забавный факт

Если 5 июня массово появились оводы и мухи — готовьтесь к небывалому урожаю огурцов. Если же боярышник зацвел пышно и ярко — зима будет суровой и долгой.