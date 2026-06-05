Терпевшая многолетние издевательства экс-солистка популярной группы пошла на крайние меры

Травля и публичное унижение звезды девяностых достигли своего апогея.



Звезда легендарной группы "Демо" Саша Зверева, чей голос стал саундтреком юности для целого поколения, оказалась в эпицентре чудовищной кампании по уничтожению репутации. Исполнительница хита "Солнышко", ныне проживающая в США, долгое время старалась игнорировать сетевой яд, но последние события заставили ее пойти на беспрецедентный шаг. Терпевшая издевательства экс-солистка популярной группы наконец решилась на крайние меры — она подала в суд на своих обидчиков, чья фантазия зашла на территорию уголовно наказуемой клеветы.

Как удалось выяснить журналистам, за внешним благополучием калифорнийской жизни Саши скрывалась мрачная реальность. Около двух лет назад в мессенджере Telegram появилось закрытое сообщество, единственной целью которого стало методичное унижение артистки. Около трехсот человек ежедневно препарировали каждый шаг многодетной матери. В ход шли самые грязные приемы: публикация неудачных стоп-кадров, высмеивание внешности 45-летней певицы и едкие комментарии под ее постами о духовных практиках.

Однако то, что начиналось как банальный хейт, переросло в настоящую информационную атаку. Ненавистники отважились на то, что невозможно оправдать никаким правом на личное мнение: Сашу Звереву обвинили в инцесте. Анонимы начали распространять дикие слухи о том, что певица проявляет "нездоровую" тактильность по отношению к своим подрастающим сыновьям. Любое материнское объятие или поцелуй в кадре подвергались извращенному анализу сетевых троллей.

Третьим лицом по делу привлечена сама площадка Telegram. Артистка намерена доказать, что анонимность в сети не дает права безнаказанно разрушать человеческие судьбы и клеймить матерей позорными ярлыками. В современном мире, где репутация строится годами, один ядовитый пост может уничтожить все. А для Зверевой, которая построила успешный бизнес на образе "идеальной мамы", гуру естественного родительства и организатора женских ретритов, такие атаки бьют в самое сердце ее деятельности.

Сегодня Саша Зверева продолжает вести свой блог, учить женщин гармонии и проводить духовные практики, но теперь за ее спиной стоят профессиональные юристы. Поклонники поддерживают артистку: пора показать, что у каждого "солнышка" есть зубы, способные защитить свою семью.