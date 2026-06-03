"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров впервые решился на откровенную исповедь у могилы своего прославленного отца, раскрыв пугающие подробности того, как нелепая случайность оборвала жизнь 92-летнего артиста.



Накануне Даниловское кладбище Москвы стало местом паломничества для семьи Киркоровых. В этот день Бедросу могло бы исполниться 94 года. Филипп, облаченный в траур, пришел на могилу родителя, чтобы почтить его память и поделиться с поклонниками той болью, которую он хранил в себе долгие месяцы. Артист скончался 18 марта, не дожив до своего 93-летия совсем немного. И только теперь поп-король нашел в себе силы озвучить факторы, которые, по его мнению, спровоцировали внезапный уход папы.

Филипп уверен: Бедрос был настоящим богатырем и обладал феноменальным здоровьем. Если бы не один роковой эпизод, старейшина музыкального цеха вполне мог бы отпраздновать вековой юбилей.

"Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста", — с дрожью в голосе рассказывал Киркоров у места захоронения отца.

Какая именно травма стала началом конца — Филипп не уточнил, но поклонники и эксперты уже строят свои догадки. Медики знают: для пожилого человека потеря подвижности — это фактически смертный приговор. Самое опасное в таком возрасте — перелом шейки бедра или серьезное повреждение суставов. Когда активный человек, привыкший к вниманию и движению, оказывается прикован к постели, организм начинает стремительно сдаваться. Застойные процессы, проблемы с легкими и сосудами бьют по самому слабому месту — сердцу.

Официальной причиной смерти Бедроса Киркорова назвали остановку сердца. Он ушел тихо, в своем доме, окруженный заботой самых близких людей. Для Филиппа этот уход стал глубочайшей личной травмой. В день смерти отца поп-король опубликовал в своем блоге пост, который заставил плакать миллионы людей.

"Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал артист.

История любви родителей Филиппа Киркорова всегда была для него эталоном. Смерть матери, Виктории Киркоровой, стала для певца первым серьезным ударом судьбы еще в 1994 году. Она скончалась 30 апреля — в день рождения своего знаменитого сына. Это мистическое совпадение Филипп переживает до сих пор: "Она подарила мне жизнь и ушла в этот же день... Мама, спасибо тебе за все!".

Долгое время прах Виктории покоился на ее родине, в Болгарии. Однако после смерти Бедроса Филипп принял волевое и очень личное решение. Он эксгумировал останки матери и перевез их в Москву. Теперь, спустя десятилетия разлуки, родители поп-короля наконец-то воссоединились. Они покоятся рядом, под одним памятником, как и подобает паре, прожившей жизнь в любви и согласии.