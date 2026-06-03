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Среда 3 июня

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"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении

"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении
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Черная тень накрыла семью народного артиста Геннадия Хазанова.

В семье художественного руководителя Театра эстрады разыгралась настоящая шекспировская драма, вот только сочувствия от самого маэстро ждать не приходится. Стало известно, что младший брат артиста, Андрей Лукачер, пропал без вести. Родственники спохватились не сразу — с момента исчезновения прошел целый год. Андрей вел жизнь отшельника, не имел детей и, несмотря на родство со звездой такого масштаба, долгие годы питался в благотворительных столовых для бездомных.

Тревогу забила племянница Андрея, которая в 2024 году уже пережила одну утрату — похоронила своего отца Юрия Лукачера. Юрий также был братом Геннадия Викторовича по отцовской линии. Таким образом, Хазанов лишился сразу двоих близких по крови людей, но эта новость не вызвала у него ничего, кроме раздражения.

Светские хроникеры, шокированные новостями о бедах в семье артиста, поспешили за комментариями к самому Геннадию Викторовичу. Однако реакция народного любимца оказалась пугающе холодной.

"Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет", — отрезал Хазанов и бросил трубку.

Судя по всему, судьба братьев-бедняков совершенно не трогает прославленного актера. Пока один брат обивал пороги столовых для неимущих, а второй боролся с болезнями, Хазанов наслаждался светским лоском и семейным уютом с любимой женой и внучкой. Пропасть между ними оказалась слишком глубокой, чтобы ее могли преодолеть даже такие трагические обстоятельства.

Корни этого ледяного безразличия уходят в далекое прошлое. Геннадий Хазанов всю жизнь хранит в сердце горькую обиду на отца, Виктора Лукачера. История появления артиста на свет напоминает сценарий мелодрамы: его родители были тайными любовниками. Когда Ираида Хазанова забеременела, Виктор не нашел в себе смелости остаться с ней и вернулся к законной супруге. Именно там, в "официальной" семье, и родились Юрий в 1946-м и Андрей в 1957-м.

Долгое время братья жили в самом центре Москвы, буквально в нескольких домах друг от друга, но даже не догадывались о существовании кровного родства. Повзрослев, они виделись лишь пару раз, но теплая искра между ними так и не проскочила. Хазанов всегда подчеркивал, что эти люди для него — чужие.

Когда журналисты попытались расспросить артиста о смерти второго брата, Геннадий Викторович окончательно вышел из себя.

"Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает", — жестко заявил он.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2026, 13:52
Геннадий Хазанов. Фото: kino-teatr.ru
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Наталья Дементьева и телеведущий Максим Галкин.
Актер Вениамин Смехов с супругой театроведом Галиной Аксеновой.
Певец и композитор Олег Митяев с дочерью Дарьей.
Актриса Татьяна Догилева с дочерью Екатериной.
Актер, телеведущий Александр Олешко и актриса Вера Васильева.
Актриса Светлана Немоляева.
Актер Всеволод Шиловский и театральный режиссер Андрей Житинкин.
Телеведущая Анна Шатилова и режиссер Владимир Меньшов.
Актер Борис Клюев.
Режиссер Александр Жигалкин и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.
Актер Эдуард Радзюкевич (в центре).
Музыкант, композитор Сергей Никитин.
Юморист, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов.
Актриса Юлия Рутберг.
Актриса Мария Аронова.
Актриса Нонна Гришаева и историк моды Александр Васильев.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Художественный руководитель "Московского академического театра сатиры" Александр Ширвиндт.
Праздничный торт.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Александр Олешко.
Актер Леонид Ярмольник.
Музыкант Евгений Маргулис.

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