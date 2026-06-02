Гордон понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом

Пугачеву обвинили в страшном преступлении Тесты Пригожин отважился на крайние меры ради фигуры Игры Сонник

Топ новостей недели

Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормахТравят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах "Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный деньБесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"

Лента новостей

Вторник 2 июня

15:04Гордон понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом 13:22Москва создала условия для полного цикла производства биотехнологий – Собянин 13:09Собянин: Началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" 12:04Как победить бессонницу без лекарств: 5 натуральных добавок для глубокого сна 10:41Раздетая догола Самойлова в Каннах заставила фанатов краснеть от стыда 09:18Сергей Жуков стал невыездным из-за скандального долга в полмиллиона 01:25Игорь Крутой определил будущее российской эстрады 00:16Спрячьте это немедленно: как на Фалалея 2 июня уберечь свой дом от сглаза и нищеты 17:50Миллионы за улыбку: как Боярская, Собчак и Рудковская делят рынок "нового люкса" в России 15:24Пугачеву обвинили в страшном преступлении против известного артиста 13:20Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске 13:07"Вот ты и не удержал!": Полина Гагарина публично обратилась к бывшему мужу с неожиданным признанием 12:03Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей 11:55Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка 11:22Все-таки вредно: "оправданный" кофе на самом деле крадет наш сон 10:38"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду 09:38Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности 02:571 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла 18:13Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо 15:12Конец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы 11:53 Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов 06:53День Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти 18:12Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 15:45Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 12:36Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 07:50Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы 17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гордон понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом

Гордон понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом
140

Даже самым суровым и принципиальным медийным персонам порой приходится отвечать за досадные промахи, совершенные вне прицела телекамер и света студийных софитов.

Известный российский телеведущий Александр Гордон, чей голос ежедневно звучит в эфире самых рейтинговых ток-шоу страны, оказался в центре юридического разбирательства. Пока миллионы зрителей наблюдают, как он мастерски разбирает чужие ошибки и дает советы в программе "Мужское/Женское", сам журналист столкнулся с необходимостью нести ответственность за собственную неосторожность. Как стало известно из официальных источников, мэтр отечественного ТВ понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом — правда, лишь заочно.

Вердикт вынесен: цена неосторожности

Информация о деле появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, мгновенно став темой для обсуждения в светских кулуарах. Как следует из материалов дела, мировой судья рассмотрел административный протокол в отношении Гордона еще 15 мая. Суть претензий правоохранительных органов оказалась предельно конкретной: Александр Гарриевич допустил нарушение правил хранения оружия, что в конечном итоге привело к его безвозвратной утрате.

Для человека, обладающего столь высоким социальным статусом, подобный инцидент выглядит как крайне неприятное недоразумение. Тем не менее, закон неумолим: ведущий был признан виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Итогом разбирательства стал штраф в размере пяти тысяч рублей. Сумма для звезды такого масштаба, безусловно, символическая, однако сам факт судебного преследования накладывает определенный отпечаток на репутацию "идеального законника".

Ответственность вне кадра

Стоит отметить, что Александр Гордон решил не превращать судебный процесс в шоу и не стал лично являться на заседание. Телеведущий заблаговременно направил ходатайство с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, что является стандартной практикой для занятых людей, желающих избежать лишней суеты. Суд удовлетворил эту просьбу, вынеся решение на основании имеющихся фактов.

Владение личным арсеналом в нашей стране — это не только привилегия, но и строжайшие обязательства. Любой владелец оружия знает, что правила его содержания в домашних условиях прописаны с особой тщательностью. Халатность в этом вопросе, будь то незапертый сейф или невнимательность при транспортировке, может привести к тому, что опасный предмет попадет в недобрые руки. Именно поэтому государство столь строго наказывает даже за непреднамеренную потерю "ствола". Гордон, всегда выступающий с позиции логики и порядка, теперь на собственном опыте убедился, что за пределами студии правила игры не менее жесткие.

Репутационный баланс и выводы на будущее

Этот случай вряд ли серьезно отразится на профессиональной карьере Александра Гордона, но он точно станет для него важным уроком. Помимо выплаты штрафа, подобные правонарушения обычно влекут за собой пристальное внимание со стороны лицензионно-разрешительных органов. В будущем получение новых разрешений на оружие или продление существующих может стать для телеведущего более сложной процедурой.

Пока Александр Гарриевич продолжает выполнять свою миссию на телевидении, обличая пороки и призывая героев своих программ к ответственности, эта история с утерянным оружием постепенно уходит в архив. Она служит напоминанием всем нам: за ошибки приходится платить, а беспечность в вопросах безопасности недопустима даже для тех, кто привык сам раздавать советы всей стране. Закон един для всех, и популярность — это не повод расслабляться, а скорее стимул быть безупречным в каждой детали.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июня 2026, 15:04
Александр Гордон. Фото: kino-teatr.ru
Портал единого информационного пространства мировых судей г. Москвы✓ Надежный источник

По теме

"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир
Александр Гарриевич Гордон

Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

Как победить бессонницу без лекарств: 5 натуральных добавок для глубокого сна

Как победить бессонницу без лекарств: 5 натуральных добавок для глубокого сна
Бессонница медленно подтачивает ваш мозг и сердце, превращая жизнь в бесконечный кошмар наяву. Если вы каждое утро чувствуете себя так, будто по вам проехал каток, а чашка кофе уже не спасает — пора бить в колокола.

Раздетая догола Самойлова в Каннах заставила фанатов краснеть от стыда

Раздетая догола Самойлова в Каннах заставила фанатов краснеть от стыда
Многодетная мать и королева соцсетей Оксана Самойлова, которую привыкли видеть в окружении детей и мужа, внезапно сбросила с себя все лишнее. Канны содрогнулись от смелости российской инфлюэнсерши.

Сергей Жуков стал невыездным из-за скандального долга в полмиллиона

Сергей Жуков стал невыездным из-за скандального долга в полмиллиона
Вместо заграничных курортов артисту теперь светит только отдых на родных просторах из-за внушительного долга перед государством. Гром среди ясного неба: один из самых успешных и стабильных артистов российской эстрады попал в черные списки судебных приставов.

Спрячьте это немедленно: как на Фалалея 2 июня уберечь свой дом от сглаза и нищеты

Спрячьте это немедленно: как на Фалалея 2 июня уберечь свой дом от сглаза и нищеты
Сегодняшний день может стать роковым для вашего благополучия, если вы допустите одну ошибку и позволите завистливому взгляду коснуться ваших трудов. Православная церковь 2 июня чтит память мученика Фалалея Эгейского.

Миллионы за улыбку: как Боярская, Собчак и Рудковская делят рынок "нового люкса" в России

Миллионы за улыбку: как Боярская, Собчак и Рудковская делят рынок "нового люкса" в России
Эпоха западного глянца в России официально канула в лету, уступив место новой, куда более дерзкой и прагматичной реальности. Рынок рекламы класса "люкс" пережил тектонический сдвиг.

Выбор читателей

01/06ПндПугачеву обвинили в страшном преступлении против известного артиста 31/05ВскХолодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо 01/06ПндИосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности 01/06Пнд1 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла 01/06Пнд"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду 01/06Пнд"Вот ты и не удержал!": Полина Гагарина публично обратилась к бывшему мужу с неожиданным признанием