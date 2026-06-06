Брошенное жилье Пугачевой в Подмосковье отдают за бесценок из-за отсутствия спроса

Некогда легендарное имение Аллы Пугачевой стремительно теряет в цене, превращаясь в обузу для ее семьи.



Символ былого величия и главная светская цитадель девяностых — подмосковная дача Аллы Пугачевой — переживает не лучшие времена. Особняк в элитном коттеджном поселке Малые Бережки, который когда-то считался неприступной крепостью королевы эстрады, сегодня выставлен на продажу с огромным дисконтом. Похоже, магический шлейф имени Примадонны больше не помогает продавать недвижимость по заоблачным ценам.

Как стало известно из открытых источников, в конце мая цена на легендарный дом упала еще на 10 миллионов рублей. Если изначально внук певицы, Никита Пресняков, на которого оформлена жилплощадь, грезил о сумме в 152 миллиона рублей, то суровая реальность быстро спустила молодого человека с небес на землю. Покупателей не удается найти уже несколько лет, и сегодня ценник замер на отметке в 99 миллионов рублей. Почти двукратное падение стоимости красноречивее любых слов говорит о том, что "родовое гнездо" больше не вызывает былого трепета у потенциальных инвесторов.

Дача в Малых Бережках — это не просто дом, это целая летопись российского шоу-бизнеса. Пугачева приобрела этот участок еще в лихие девяностые, обустроив его с истинно "императорским" размахом. На территории особняка площадью в несколько сотен квадратных метров есть все атрибуты "красивой жизни": собственный кинозал для закрытых показов, хамам, роскошная бильярдная и, конечно, бассейн, в котором когда-то плескались главные звезды страны.

Однако сегодня этот "люкс" тридцатилетней давности выглядит скорее как памятник ушедшей эпохе. Современные богачи предпочитают иные архитектурные формы и более лаконичный дизайн. Для многих потенциальных покупателей дача Пугачевой — это "чемодан без ручки": содержать такое хозяйство дорого, а статус "дома Примадонны" в нынешних реалиях стал весьма спорным бонусом.