Андрей Воробьев провел встречу с инвесторами по развитию Light Industrial в Подмосковье

Московская область наращивает присутствие формата Light Industrial на своей территории. На встрече в рамках ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев обсудил конкретные инвестиционные проекты с девелопером INDUSTRIAL CITY и Совкомбанком.

«Формат Light Industrial сегодня максимально востребован у малого и среднего бизнеса. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить 2-3 года на строительство с нуля, а в течение 6 месяцев запустить производство, – рассказал Андрей Воробьев. – Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате "5 в 1": инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания. Сегодня обсудили новые проекты с INDUSTRIAL CITY и Совкомбанком. Оба инвестора планируют создавать площадки на территории наших государственных индустриальных парков. Это позволит разместить десятки новых производств на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и, самое главное, дать жителям Подмосковья новые рабочие места рядом с домом».

INDUSTRIAL CITY специализируется на формате Light Industrial с 2017 года и формирует стандарты индустриальных парков московского региона. Помимо производственных площадей компания предлагает резидентам цифровые сервисы, интеллектуальную инфраструктуру и инструменты автоматизации. На переговорах рассматривались проекты на Новой Риге и в Жуковском — парк площадью 280 000 кв. м, где помимо производственных корпусов предусмотрены кафе, спортивные объекты и образовательная инфраструктура для жителей города.

«Мы рассматриваем Light Industrial как инфраструктурную основу нового промышленного цикла России. Наша задача — создавать не просто квадратные метры для бизнеса, а полноценные цифровые экосистемы, способные обеспечивать рост компаний на десятилетия вперед. В основе разработанного нами Манифеста развития индустриальных парков до 2050 года лежит идея полной автоматизации ключевых процессов управления территорией, интеграции искусственного интеллекта, беспилотной логистики, интеллектуальной энергетики и сервисов нового поколения. Индустриальный парк будущего — это не промышленная площадка, а высокотехнологичная среда, где производство, логистика, образование и городская инфраструктура работают как единая экосистема», — отметил Артем Петрухин.

Совкомбанк выступит застройщиком двух площадок — в парках «Титан» (Ленинский округ) и «Ключ» (Дмитровский округ) суммарной площадью 48 000 кв. м. Сдача объектов намечена на конец 2027 года. Резиденты смогут выпускать здесь строительные материалы, осветительные приборы, полиграфическую продукцию и другие товары; совокупно площадки обеспечат около 400 рабочих мест.

«Развитие формата Light Industrial — это эффективный инструмент поддержки реального сектора экономики. Малому и среднему бизнесу сегодня не нужны огромные территории и долгие годы на строительство заводов с нуля. Им требуются готовые, компактные и технологичные площадки «под ключ», куда можно быстро завезти оборудование и сразу запустить производство, — отметил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев. — Московская область — лидер по созданию условий для инвесторов, и мы рады внести свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Проекты в индустриальных парках «Титан» и «Ключ» позволят создать более 400 новых рабочих мест и обеспечат подмосковных предпринимателей качественными площадями для выпуска самой разной продукции — от светотехники до стройматериалов. Для нас важно, что эти современные площадки помогут укрепить внутренний производственный потенциал Подмосковья и станут надежным домом в том числе для компаний, занимающихся импортозамещением».

