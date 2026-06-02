Раздетая догола Самойлова в Каннах заставила фанатов краснеть от стыда

Многодетная мать и королева соцсетей Оксана Самойлова, которую привыкли видеть в окружении детей и мужа, внезапно сбросила с себя все лишнее.



Канны содрогнулись от смелости российской инфлюэнсерши. Для одного из своих выходов Самойлова выбрала экстремально облегающий черный аутфит, главной деталью которого стали микроскопические шорты и дерзкие колготки, подчеркивающие каждый изгиб ее точеной фигуры. Но и этого звезде показалось мало. Чтобы окончательно закрепить за собой статус самой обсуждаемой гостьи фестиваля, Оксана решилась на "тяжелую артиллерию" — полностью обнаженную фотосессию в ванне элитного отеля.

Кадры, на которых многодетная мать позирует без капли одежды моментально облетели Сеть, вызвав эффект разорвавшейся бомбы. На одном из снимков Оксана предстала в образе "голой правды", прикрываясь лишь пеной и бликами света. Такая откровенность после затяжных слухов о проблемах в браке и возможном разводе с рэпером Джиганом выглядит как мощный манифест независимости.

Реакция интернет-сообщества не заставила себя ждать. Публикация моментально превратилась в поле боя, где сошлись моралисты и поборники "свободной любви". Критики не стеснялись в выражениях, обвиняя блогершу в потере ориентиров.

"Для чего это все? Вы же мать четверых детей!", "Перебор, выглядит слишком дешево и провокационно", "Это уже не красота, а отчаянная попытка удержать ускользающее внимание", — негодуют хейтеры.

Многие сочли, что такой градус эротизма неуместен для женщины, чья аудитория во многом состоит из подростков. Светские хроникеры и психологи отмечают, что подобное поведение часто становится формой терапии после болезненных личных перемен. Демонстрируя оголенное тело, знаменитость словно берет контроль над собственной сексуальностью и манифестирует свою свободу. Самойлова в очередной раз доказала, что является гением самопиара.

Пока одни строчат гневные тирады о морали, счетчики лайков на ее странице крутятся с бешеной скоростью, превращая каждый скандальный кадр в медийный капитал. В жестком мире шоу-бизнеса скромность редко приносит дивиденды, и Оксана, похоже, усвоила этот урок на "отлично".