В центре Москвы заменят дорожное покрытие на Новой площади

Работы проходят в рамках реализации программы по плановому обновлению городской инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения.



Согласно утвержденному графику Комплекса городского хозяйства Москвы, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению комплекса дорожно-ремонтных работ на одном из ключевых транспортных узлов Центрального административного округа. Новая площадь, являющаяся важным звеном в системе движения городского транспорта, требует регулярного мониторинга и своевременного технического обслуживания для поддержания нормативного состояния проезжей части.

Необходимость проведения работ обусловлена естественным износом верхнего слоя дорожного покрытия, вызванным высокой интенсивностью транспортного потока и воздействием климатических факторов. Своевременная замена полотна позволит исключить риск образования дефектов, таких как колейность и трещины, что напрямую влияет на коэффициент сцепления и общую безопасность эксплуатации дорожной сети.

Технологический цикл и регламент работ

Процесс замены покрытия на Новой площади будет организован в строгом соответствии с современными технологическими регламентами. На первом этапе предусмотрено проведение фрезерования — механического удаления старого асфальтобетонного слоя на заданную глубину. Применение прецизионного оборудования позволяет создать идеально ровное основание для последующей укладки нового материала.

Особое внимание будет уделено состоянию смотровых колодцев и ливневых решеток. В ходе работ специалисты проведут их регулировку по высоте относительно нового уровня дорожного полотна, а при необходимости — произведут замену устаревших конструктивных элементов. Для создания финишного слоя будет использована высокопрочная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, которая отличается повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и долговечностью в условиях мегаполиса.

Организация движения и логистика

Учитывая статус Новой площади как одной из важнейших магистралей центра города, работы будут организованы с минимальным неудобством для автомобилистов и пешеходов. Большая часть технологических операций, связанных с тяжелой техникой и перекрытием полос, запланирована на ночное время суток, когда интенсивность транспортного потока минимальна.

Координация действий дорожных служб осуществляется совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также органами ГИБДД. На участках проведения работ будут выставлены соответствующие предупреждающие знаки и временная разметка. Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты следования, учитывать возможные краткосрочные ограничения и строго соблюдать скоростной режим в зоне производства дорожных работ.

Завершающий этап и благоустройство

После завершения укладки основного слоя асфальта специалистам предстоит выполнить нанесение дорожной разметки. Для этих целей будет использован современный термопластик с высокими световозвращающими характеристиками, что обеспечит отличную видимость линий в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Комплексный подход к ремонту Новой площади позволит не только обновить внешний облик исторического центра столицы, но и существенно повысить комфорт передвижения для тысяч горожан. Правительство Москвы продолжает планомерную работу по приведению дорожной сети к мировым стандартам качества, создавая современную и безопасную среду для всех участников движения.