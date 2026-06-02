Это нельзя есть на ночь: диетологи назвали продукты, вызывающие сильные отеки лица к утру

Ваше отражение в зеркале – это не ошибка природы, а честный отчет о том, что именно вы съели накануне вечером.

Утренняя отечность редко падает как снег на голову. Чаще всего это расплата за слишком соленый, сладкий или неприлично поздний ужин, сдобренный бокалом-другим алкоголя. Особенно безжалостно лишняя жидкость бьет по векам: кожа там тонкая, ткани рыхлые, и любой промах в меню моментально превращает вас из роковой красавицы в заплывшего персонажа из триллера. Разбираемся вместе с Клео.ру, как не превратить свое лицо в "подушку" и что съесть вечером, чтобы утром выглядеть на миллион.

Соленая ловушка: скрытые враги свежести

Главный провокатор утреннего кошмара — натрий. Причем коварство его в том, что он прячется там, где его не ждешь. Колбаса, ветчина, твердые сыры, консервы и даже безобидный на первый взгляд хлеб перегружены солью. Заказали пиццу или решили перекусить фастфудом перед сном? Готовьтесь: организм вцепится в каждую молекулу воды, и утро встретит вас тяжелым лицом и ощущением общей "залитости". Организм просто удерживает жидкость, пытаясь разбавить солевой удар, а страдает в итоге ваша внешность.

Коктейльный капкан и сладкий обман

Алкоголь — это классика жанра для припухшего утра. Вино или пиво радикально меняют водный баланс и работу сосудов. А если к бокалу добавились оливки, копчености или сырная тарелка — сценарий "физиономия в клеточку" практически гарантирован.

Не отстают и сладости. Плотный десерт, паста с жирным соусом или белая выпечка на ночь вызывают скачки инсулина, который напрямую влияет на задержку натрия. Углеводы запасаются вместе с водой, и одна лишняя пироженка вечером может стоить вам свежего вида на важном совещании утром.

Молочные войны: кефир под подозрением?

Вокруг молочки ходит много слухов. Сами по себе творог или натуральный йогурт не обязаны превращать вас в шар. Но дьявол кроется в деталях: сладкие творожки, соленые сыры и сливочные соусы — это совсем другая история. Если вы замечаете, что после стакана кефира на ночь лицо "плывет", прислушайтесь к себе. Возможно, это индивидуальная реакция организма, и от молочных радостей в вечернее время лучше отказаться.

Идеальный ужин для тех, кто хочет проснуться свежим, — это трио из белка, овощей и капли сложных углеводов. Рыба, индейка, морепродукты или тофу станут отличной базой. Добавьте к ним гарнир из гречки, киноа или запеченного картофеля — и ваш организм скажет "спасибо".

Особое внимание — овощам. Кабачки, брокколи, сельдерей и шпинат помогают сделать ужин легким и объемным. Забудьте про майонез, соевый соус и кетчуп — это солевые бомбы. Лимонный сок, чеснок, специи и капля оливкового масла — вот ваш секрет идеальной заправки. Не забывайте и про калий: авокадо, бананы и фасоль помогают вытеснить лишний натрий и вернуть лицу четкие контуры.

Простые рецепты для идеального утра:

  • Запеченная рыба с цукини;
  • Омлет с горой зелени и брокколи;
  • Индейка с киноа и томатами;
  • Салат из креветок с авокадо и огурцом.

Золотые правила режима

Важно не только "что", но и "когда". Ужинайте за 3–4 часа до сна. Главная ошибка — голодать весь день, а потом за час до подушки выпить литр чая с бутербродом. Пить воду нужно равномерно в течение дня, а не пытаться "догнаться" нормой перед сном. Ограничивать себя в воде ради отсутствия отеков — путь в никуда, это лишь заставит организм запасать влагу еще активнее.

Когда пора к врачу?

Если отеки стали вашим постоянным спутником, несмотря на идеальное меню, — это тревожный звонок. Если лицо "раздувает" регулярно, отеки односторонние или сопровождаются одышкой и давлением — не списывайте это на соленую рыбу. В таких случаях проблема может крыться в почках, сердце или гормональном сбое. Здесь поможет только специалист, а не диета.

2 июня 2026, 17:58
Клео.ру

Грандиозный скандал между Ксенией Собчак и Екатериной Мизулиной набирает обороты. Российское медиапространство сотрясает конфликт поистине эпических масштабов.

Гордон понес наказание за свою беспечность и предстал перед судом
Даже самым суровым и принципиальным медийным персонам порой приходится отвечать за досадные промахи, совершенные вне прицела телекамер и света студийных софитов. Известный российский телеведущий Александр Гордон, чей голос ежедневно звучит в эфире самых рейтинговых ток-шоу страны, оказался в центре юридического разбирательства.

Как победить бессонницу без лекарств: 5 натуральных добавок для глубокого сна
Бессонница медленно подтачивает ваш мозг и сердце, превращая жизнь в бесконечный кошмар наяву. Если вы каждое утро чувствуете себя так, будто по вам проехал каток, а чашка кофе уже не спасает — пора бить в колокола.

Раздетая догола Самойлова в Каннах заставила фанатов краснеть от стыда
Многодетная мать и королева соцсетей Оксана Самойлова, которую привыкли видеть в окружении детей и мужа, внезапно сбросила с себя все лишнее. Канны содрогнулись от смелости российской инфлюэнсерши.

Сергей Жуков стал невыездным из-за скандального долга в полмиллиона
Вместо заграничных курортов артисту теперь светит только отдых на родных просторах из-за внушительного долга перед государством. Гром среди ясного неба: один из самых успешных и стабильных артистов российской эстрады попал в черные списки судебных приставов.

