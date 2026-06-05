"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки

Попытка сорвать большой куш в Поднебесной обернулась для звездной семьи настоящим кошмаром.



Авантюра, которая должна была стать триумфом и решить финансовые проблемы молодой семьи Архипа Глушко, обернулась полным крахом. Популярная певица Наташа Королева и ее невестка, бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина, решились на отчаянный шаг — участие в экстремальном реалити-шоу в самом сердце Китая. Дамы надеялись не просто проверить себя на прочность, но и заработать внушительную сумму на очередную дорогостоящую операцию для Мелиссы. Однако Восток оказался к ним беспощаден.

Наташа Королева, вернувшись в Москву, решила сорвать маски и честно рассказать о том, через что им пришлось пройти. Одним из самых тяжелых испытаний стала дегустация местных "деликатесов". Если закаленная годами в шоу-бизнесе Наташа еще как-то держала лицо, то для нежной Мелиссы трапеза превратилась в пытку. Организм девушки просто отказался принимать специфическую китайскую кухню.

"Самочувствие было очень плохое, ее тошнило сутки!" — откровенничает 53-летняя Королева.

Пока Мелисса мучилась от тяжелого отравления, съемки не останавливались ни на минуту. По словам певицы, невестка была на грани нервного и физического истощения, но продолжала бороться до последнего.

Главным ударом для Мелиссы стало даже не плохое самочувствие, а поражение. Девушка искренне верила, что победа на шоу принесет ей заветный приз, который покроет расходы на медицинские счета. Однако удача отвернулась от звездного дуэта в самый неподходящий момент: Королеву и Волынкину с позором выгнали из реалити за шаг до финала.