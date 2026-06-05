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Пятница 5 июня

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"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки

"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки
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Попытка сорвать большой куш в Поднебесной обернулась для звездной семьи настоящим кошмаром.

Авантюра, которая должна была стать триумфом и решить финансовые проблемы молодой семьи Архипа Глушко, обернулась полным крахом. Популярная певица Наташа Королева и ее невестка, бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина, решились на отчаянный шаг — участие в экстремальном реалити-шоу в самом сердце Китая. Дамы надеялись не просто проверить себя на прочность, но и заработать внушительную сумму на очередную дорогостоящую операцию для Мелиссы. Однако Восток оказался к ним беспощаден.

Наташа Королева, вернувшись в Москву, решила сорвать маски и честно рассказать о том, через что им пришлось пройти. Одним из самых тяжелых испытаний стала дегустация местных "деликатесов". Если закаленная годами в шоу-бизнесе Наташа еще как-то держала лицо, то для нежной Мелиссы трапеза превратилась в пытку. Организм девушки просто отказался принимать специфическую китайскую кухню.

"Самочувствие было очень плохое, ее тошнило сутки!" — откровенничает 53-летняя Королева.

Пока Мелисса мучилась от тяжелого отравления, съемки не останавливались ни на минуту. По словам певицы, невестка была на грани нервного и физического истощения, но продолжала бороться до последнего.

Главным ударом для Мелиссы стало даже не плохое самочувствие, а поражение. Девушка искренне верила, что победа на шоу принесет ей заветный приз, который покроет расходы на медицинские счета. Однако удача отвернулась от звездного дуэта в самый неподходящий момент: Королеву и Волынкину с позором выгнали из реалити за шаг до финала.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2026, 14:02
Наташа Королева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж:Дни.ру
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com . Коллаж:Дни.ру

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