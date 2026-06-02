Воробьев: поддержка участников СВО является приоритетом Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одной из ключевых задач областных властей.

«Сейчас главное для каждой семьи — то, что объединяет всех нас, — это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с нашими бойцами под руководством нашего Президента», — сказал губернатор Подмосковья.

В Подмосковье действует адресная система сопровождения, поддержку получают 50 тыс. семей военнослужащих. Многие услуги предоставляются проактивно. В регионе развиваются центры реабилитации и программы трудоустройства ветеранов.

Воробьёв также отметил, что в школах с 2022 года действует проект «Доброе дело». В его рамках дети помогают фронту рисунками, взрослые – маскировочными сетями, работой на оборонных предприятиях, волонтерством и гуманитарной помощью.

Обращение главы региона прошло под названием «Наше Подмосковье — забота и уважение».

Воробьев также рассказал о развитии медицины, помощи семьям, благоустройстве территорий, строительстве школ и детских садов, укреплении экономики.

Он подчеркнул, что вся работа областных властей основана на указах и поручениях президента и на запросах жителей.