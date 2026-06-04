"Имущество делим, разводимся": Валерия ошарашила заявлением на фоне слухов о крахе брака с Пригожиным

Уставшая от грязных сплетен о крахе своего брака певица Валерия не стала отмалчиваться и прямо на улице устроила Иосифу Пригожину публичную очную ставку.



Российский шоу-бизнес лихорадит. Последние несколько дней в светских кулуарах и социальных сетях активно муссируются слухи о скором разводе одной из самых крепких пар отечественной эстрады. Злые языки утверждают: певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин не просто разъехались, а уже вовсю делят совместно нажитое имущество. Фанаты в панике, хейтеры потирают руки в ожидании скандала. Но звездная чета решила не тянуть интригу и выдала всю правду-матку прямо на камеру.

Исполнительница хита "Часики" вышла на связь с поклонниками во время неспешной прогулки по центру столицы. Прекрасная летняя погода, молодежная джинсовая кепка, сияющая улыбка — Валерия выглядела абсолютно счастливой и умиротворенной. Компанию ей, разумеется, составил законный супруг. Правда, Пригожин поначалу скромно шел позади, не попадая в объектив. "Мы с тобой вдвоем не помещаемся в кадр", — с иронией подметила артистка, притягивая мужа к себе.

И тут градус напряжения резко подскочил. Валерия решила больше не игнорировать заголовки желтой прессы и ударила по сплетникам их же главным оружием — ледяным сарказмом.

"Друзья, а что же такое пишут? Что мы, оказывается, имущество делим! Разводимся!" — ошарашила подписчиков звезда, повторив самые нелепые домыслы из сети.

После этого она повернулась к Пригожину и задала вопрос в лоб, глядя ему прямо в глаза: "Ты разводишься со мной, нет?".

Продюсер, который обычно за словом в карман не лезет и жестко отвечает обидчикам, на этот раз предпочел не распыляться на гневные тирады. Он лишь нежно приобнял супругу за плечи и с широкой улыбкой посмотрел в камеру. "Ну, как видишь", — парировал Иосиф, намекая на абсурдность ситуации. "Вот и я так же", — звонко рассмеялась Валерия, окончательно развеяв все сомнения в прочности их союза.

Вместо того чтобы нанимать адвокатов и судиться с изданиями, распускающими слухи, мудрая певица решила процитировать классику. Она дала своим поклонникам блестящий совет, вспомнив бессмертное произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце".

"Так что, друзья, не читайте с утра советских газет", — резюмировала Валерия, пожелав всем отличного летнего настроения.

Похоже, завистникам придется смириться. Брак Валерии и Иосифа Пригожина, который длится уже долгие годы, с легкостью выдерживает любые информационные атаки. Супруги продолжают наслаждаться московским летом, друг другом и совместными прогулками. Любителям копаться в чужом грязном белье остались лишь пустые фантазии — семейная идиллия продолжается, а роскошное имущество делить никто не собирается.