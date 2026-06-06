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Суббота 6 июня

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Избавьтесь от проклятия прошлого: 6 июня шиповник заберет вашу боль, если сделать это правильно

Избавьтесь от проклятия прошлого: 6 июня шиповник заберет вашу боль, если сделать это правильно
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Сегодня сама природа открывает свою самую добрую аптеку, способную исцелить не только изношенное тело, но и израненную предательством душу.

6 июня в народном календаре — день дикой розы, которую наши предки называли свобориным деревом. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Симеона Столпника. Это момент официального вступления лета в свои права. Шиповник на Руси всегда считался символом вечной любви, чистоты и здоровья, но 6 июня он обретает почти магические свойства "пылесоса" для накопленного негатива.

Как сбросить груз проблем?

Существует удивительный древний обычай: если на сердце тяжело, придите 6 июня к цветущему кусту шиповника. Расскажите ему о своих печалях, можно даже поплакать. Считалось, что куст впитает в себя всю вашу душевную боль, а его колючки "удержит" ее, не давая беде вернуться к вам. После такой "исповеди" на душе становится удивительно легко. Но помните: ломать ветки шиповника сегодня — страшный грех, который сулит потерю близкого человека.

Эликсир молодости на лепестках

Для женщин 6 июня — день триумфа красоты. Утром полагалось умываться росой, собранной с лепестков дикой розы. Верили, что такая вода мгновенно стирает следы усталости. Если же вы живете в городе, просто заварите сегодня чай с плодами шиповника. Это подарит вам заряд бодрости и мощную защиту от сглаза на весь сезон.

Погодные знаки и легенда

Если 6 июня шиповник только начал цвести — холодов больше не будет до самой осени. Если же в этот день трава пахнет необычайно сильно — ждите затяжных дождей.

Интересный факт: древние славяне верили, что шиповник вырос из капель крови богини любви, которая убегала от преследователей. Именно поэтому 6 июня считается лучшим днем для примирения влюбленных — достаточно вместе посидеть под кустом "дикой розы", и все обиды испарятся сами собой.

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6 июня 2026, 07:25
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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