Новая поликлиника в Королеве объединит КТ, МРТ и онкоцентр

Поликлинику на 1 тыс. посещений в смену планируют открыть в Королеве до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По данным властей региона, готовность объекта составляет более 90%. Сейчас ведутся чистовая отделка, сборка мебели, монтаж оборудования и благоустройство территории.

«Наша задача сдать ее в сентябре. Рассчитываем, что к концу года сюда придут первые пациенты. Это больше, чем поликлиника – здесь установят КТ, МРТ, рентгены и другую технику, чтобы проводить глубокие исследования, обустроят дневные стационары, также сюда переедет центр амбулаторной онкологической помощи», — сказал Воробьев.

Сообщается, что в пятиэтажном здании разместятся отделение неотложной помощи, физиотерапии, дневные стационары, профилактическое отделение. Диагностическую базу сформируют КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорограф, маммограф, УЗИ, оборудование для эндоскопии и функциональной диагностики.

В поликлинике будет работать первый в городе амбулаторный МРТ и второй КТ. Реабилитационная база позволит оказывать помощь ветеранам СВО. Штат поликлиники составит 197 врачей и 313 средних медработников.

Напомним, что 1 июня начала принимать пациентов детская поликлиника в Чехове на 500 посещений. До конца месяца откроется поликлиника в Ногинске на 500 посещений. В регионе также начнут работу четыре новые подстанции скорой помощи — в селе Поречье Можайского округа, деревне Суханово Ленинского округа, в Ступино и Волоколамске. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».