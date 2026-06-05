Воробьев на ПМЭФ обсудил с главой РГВП сохранение немецкого бизнеса в Подмосковье

По данным правительства региона, немецкий капитал лидирует среди зарубежных инвесторов Подмосковья — в области реализуется более 50 проектов с участием ФРГ, свыше 40 компаний продолжают работу в штатном режиме.
«Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия», — отметил Воробьев.
Среди обсуждавшихся проектов — развитие компании «Мастерлок», которая занимается мобильным ремонтом и восстановлением импортного оборудования. Предприятие уже работает в Подольске (площадь комплекса — 1,3 тыс. кв. метров, штат — более 20 человек) и планирует расширять технологическую базу в Подмосковье.
Для размещения новых мощностей рассматриваются площадки в особых экономических зонах региона либо готовые коворкинги формата Light Industrial.
По итогам встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию бизнеса с германским участием, включая вложения в логистику и промышленный ремонт.