Слезы в подушку и тяга к альфонсам: почему Бузова и Лолита раз за разом наступают на одни и те же грабли

Когда софиты гаснут, а многомиллионные контракты подписаны, самые влиятельные женщины страны остаются один на один с разбитым корытом личной жизни, заставляя всю страну гадать: почему королевы эстрады выбирают "не тех"?



"Опять на те же грабли!" — стоит очередной звездной красавице объявить о расставании, как социальные сети взрываются язвительными комментариями. Под прицелом общественности годами находятся Ольга Бузова, Лолита Милявская, Анна Седокова. Эти женщины — иконы стиля, финансово независимые и уверенные в себе дивы. Однако в личной жизни у них раз за разом разыгрывается одна и та же драма. Почему стадионы поклонников не могут заменить одного "того самого" и почему выбор звездных дам часто шокирует публику? Семейный психолог Ника Ишмакова уверена: разгадка кроется в психологии "сильной женщины".

Доспехи, которые хочется снять

В нашем обществе живет опасный стереотип: если женщина умеет строить бизнес-империю, она должна так же лихо "строить" и мужчин. На деле же успех в карьере и счастье в любви — это две параллельные прямые. Более того, чем мощнее "железная леди" выглядит на публике, тем сильнее ее желание хотя бы на вечер стать слабой.

Успех, деньги, социальная ответственность — это тяжелые, сверкающие доспехи. Носить их 24/7 невыносимо. Поэтому такая женщина ищет не равного по статусу бизнес-партнера, а того, кто позволит ей почувствовать себя "маленькой хрупкой девочкой". Она влюбляется не в реального человека с его достоинствами и недостатками, а в то редкое состояние комфорта, которое он дарит. Один умеет рассмешить до колик, другой смотрит с таким обожанием, что кружится голова. В этот момент финансовая стабильность или репутация кавалера уходят на десятый план. Сердце берет верх над разумом.

Синдром "спасателя" и ловушка потенциала

Сильные женщины привыкли все в этой жизни создавать с нуля. С отношениями они поступают так же: видят в мужчине некий "исходный материал" и решают его вдохновить. Это классическая ошибка, на которой погорели тысячи союзов. Звезда строит любовь не с реальным Иваном или Петром, а с его улучшенной версией в будущем. "Сейчас он в поиске, но со мной он станет королем!" — шепчет ей внутренний голос.

На этапе влюбленности розовая пелена превращает патологическую ревность в страсть, а финансовую несостоятельность — в любовь к свободе. Но когда туман рассеивается, реальность оказывается суровой: вместо вдохновленного льва рядом остается все тот же человек, не готовый к ответственности.

Планка, до которой не допрыгнуть

Еще одна проблема — банальный дефицит равных партнеров. Успешная женщина задает невероятно высокий темп жизни. Не каждый мужчина способен выдержать такой график, амбиции и цели. В итоге выбор сужается до тех, кто просто оказался "в доступе".

Интересно, что наше общество до сих пор живет в плену двойных стандартов. Если ошибается мужчина — он получает "ценный опыт". Если ошибается успешная женщина — ее буквально разбирают по косточкам, обвиняя в глупости или неразборчивости. Но любовь — это не грамота за ударный труд. Можно быть звездой первой величины, но плакать по ночам от одиночества.

Личные драмы Лолиты, Бузовой и Седоковой так цепляют нас именно потому, что за фасадом из бриллиантов и ковровых дорожек скрываются обычные люди. Они тоже хотят простого человеческого тепла и имеют право на ошибки. Ведь в конце концов, успех — это лишь декорация, а потребность в любви — это и есть сама жизнь.