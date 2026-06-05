"Тромб может оторваться": тяжелобольной Алексей Глызин сбежал из больницы

Пока поклонники предвкушают встречу с кумиром, врачи бьют тревогу: жизнь легендарного Алексея Глызина висит на волоске из-за коварного недуга, который артист игнорировал до последнего.

Звезда хитов "Зимний сад" и "Ты не ангел" Алексей Глызин оказался в центре тревожных медицинских сводок. Как стало известно, 72-летний кумир миллионов долгое время скрывал от публики и близких серьезные проблемы со здоровьем. Артист больше недели мучился от невыносимой боли в ноге, стараясь не подавать виду и продолжая вести привычный образ жизни. Однако организм не выдержал: состояние резко ухудшилось, и певцу потребовалась экстренная помощь.

По сообщениям СМИ, госпитализация Глызина стала полной неожиданностью для его окружения. Врачи диагностировали у Алексея Сергеевича тяжелое заболевание тромбоз — крайне опасное состояние, при котором кровоток в подкожных и глубоких венах левой ноги оказался практически заблокирован. Подобные диагнозы в медицине называют "миной замедленного действия": если тромб оторвется, последствия могут быть фатальными в считанные секунды.

Несмотря на серьезность ситуации, Алексей Глызин проявил характерный для звезд старой закалки фатализм. В стационаре он провел всего один день. Артист категорически отказался от предложенного врачами двухнедельного курса интенсивного лечения в клинике, и буквально сбежал из больницы под домашнее наблюдение.

Сейчас Глызин находится на амбулаторном лечении, но его повседневная жизнь превратилась в череду строгих ограничений. Список того, что теперь запрещено кумиру, внушает трепет. Врачи наложили жесткое вето на любые танцевальные па и активные движения на сцене — сердце и сосуды могут просто не выдержать нагрузки.

Кроме того, Алексею Сергеевичу теперь заказан путь в бани, сауны и даже горячие ванны. Под запрет попал и массаж, который может спровоцировать движение тромба. Вместо привычного комфорта — разжижающие кровь уколы, горы таблеток и компрессионные чулки.

Несмотря на все предостережения медиков, Глызин не намерен отменять свои обязательства. Первый большой концерт после госпитализации запланирован в Москве уже на 9 июня.