"Было ударом под дых": Сергея Жукова жестоко оскорбили Иванушки International

Многомиллионные гонорары и статус "артиста номер один" в стране не смогли стереть из памяти Сергея Жукова горькое воспоминание о том, как его публично смешали с грязью и выставили за дверь.



Сегодня Сергей Жуков — неоспоримый король отечественной поп-сцены, чьи хиты заставляют рыдать и танцевать миллионы. Но путь к этому величию был усеян не только розами, но и ядовитыми шипами чужого высокомерия. Лидер группы "Руки Вверх!" решил сорвать покровы с давнего конфликта, который до сих пор отзывается болью в его сердце. Как выяснилось, легендарная нетленка "Алешка" могла звучать совсем иначе, если бы не вопиющая дерзость коллег по цеху.

В конце девяностых "Иванушки International" были богами эстрады, и, похоже, популярность вскружила им голову сильнее, чем можно было представить. Сергей Жуков, чья звезда тогда только разгоралась, мечтал о громкой коллаборации. Он видел в песне "Алешка" идеальный материал для совместного трека — "фита", как сказали бы сейчас. С открытой душой и верой в творческое братство Жуков набрал номер продюсерского центра конкурентов.

Реакция на том конце провода была не просто холодной — она была уничтожающей. Сергей представился, изложил суть предложения, но вместо конструктивного диалога услышал нечто, что запомнил на всю жизнь. После короткого молчания менеджер "Иванушек" отчеканил: "Со всяким говном они не поют".

"Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых", — признается артист в своих соцсетях.

Его фактически выставили за порог шоу-бизнеса, назвав артистом низшего сорта. Надменность продюсеров "Иванушек" не знала границ: они были уверены, что их подопечные — небожители, которым не пристало пачкаться о "каких-то там" провинциальных выскочек.

Однако время — самый беспристрастный судья. Судьба распорядилась так, что "Алешка" в сольном исполнении Жукова стал абсолютным гимном десятилетия, принеся ему баснословные дивиденды и вечную любовь публики. А что же "Иванушки"? Пока менеджеры разбрасывались оскорблениями, они упустили шанс вписать свои имена в историю самого кассового трека эпохи.

Сегодня ситуация в корне изменилась. Пока старые недруги довольствуются ностальгическими концертами, Сергей Жуков официально признан артистом "номер один" в России. Продюсер Илья Саглиани подтверждает: именно лидер "Руки Вверх!" является самым востребованным и дорогим гостем на любых закрытых мероприятиях и стадионных шоу. Его гонорары бьют все рекорды, а популярность только растет, оставляя далеко позади тех, кто когда-то брезговал брать от него трубку.

Жуков доказал: настоящий талант не нуждается в одобрении снобов. Тот самый "удар под дых" лишь закалил его, заставив работать еще усерднее. Сегодня Сергей с иронией вспоминает тот звонок, ведь теперь весь мир знает: "говно" в той ситуации явно было не в его песне, а в отношении тех, кто считал себя выше остальных.