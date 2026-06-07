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"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых

"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых
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Феномен детей-звезд, чей рабочий график порой заставляет содрогнуться даже успешных бизнесменов, породил в обществе новый термин – "синдром Гном Гномыча", за которым скрываются глубокие психологические нюансы.

История Саши Плющенко, известного всей стране как Гном Гномыч, давно вышла за пределы спортивных новостей и стала предметом горячих споров в кабинетах психологов. Пока Яна Рудковская и Евгений Плющенко демонстрируют в соцсетях стальной характер сына и его многомиллионные рекламные контракты, общественность бьет тревогу. Ребенок, который работает больше, чем среднестатистический взрослый — это герой нашего времени или жертва родительских амбиций?

Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова считает, что в этом вопросе не стоит впадать в крайности. По ее мнению, истина лежит в плоскости баланса, а не в осуждении чьего-то выбора.

Две грани родительской стратегии

Сегодня родители часто делятся на два лагеря. Представители первого уверены: каждая минута чада должна быть наполнена развитием — от фигурного катания до изучения языков. Вторая группа, напротив, считает, что ребенка нельзя лишать беззаботности и игр.

"Ни одна из этих крайностей не является автоматическим гарантом счастья", — отмечает психолог.

Всестороннее развитие вызывает уважение, но не является единственным мерилом успеха. С другой стороны, и полное отсутствие обязанностей не делает детей радостнее. Человеку любого возраста необходимо видеть результаты своих усилий и чувствовать, что он способен влиять на мир вокруг. Именно поэтому трудолюбие само по себе — это положительный фактор, если оно правильно вплетено в канву взросления.

Счастье в команде, а не в гонке

По мнению эксперта, счастливые дети растут там, где они чувствуют себя важной частью семейной команды. Участие в общих делах и наличие посильных задач формируют у ребенка чувство собственной значимости. Бездельничающие дети, как ни странно, часто больше склонны к капризам и скуке, чем их занятые сверстники.

Однако важно помнить: детство — это не только период достижений под девизом "быстрее, выше, сильнее". Это время для поиска своего "я", фантазий и даже ошибок. Ребенок должен иметь право переключаться с одного дела на другое, изучать мир и иногда просто ничего не делать. Главный вопрос здесь заключается не в интенсивности графика, а в том, чей это выбор и приносит ли это занятие искреннюю радость самому ребенку.

Вдохновение против выгорания

Психолог подчеркивает: если ребенку по-настоящему нравится его дело — будь то лед, музыка или блогинг, он может работать невероятно много и при этом чувствовать себя окрыленным. Проблемы начинаются там, где вдохновение подменяется страхом разочаровать близких.

"Выгорание происходит, когда что-то делается через силу, а любовь воспринимается как награда за приложенные усилия", — поясняет Ника Ишмакова.

В такой ситуации даже самое перспективное занятие рискует превратиться в тяжелую ношу.

Задача взрослых в любой ситуации — не давить и не устраняться, а создавать условия для гармоничного развития. Воспитание — это искусство пройти между принуждением и бесконечным праздником. Только тогда ребенок учится ответственности, раскрывает свои таланты и при этом не теряет самого себя в гонке за внешним успехом. Баланс — вот главный секрет счастья, который должны обеспечить родители, вне зависимости от того, растят они мировую звезду или обычного школьника.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2026, 11:21
Яна Рудковская с детьми. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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