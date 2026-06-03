Гнусная ложь ради наживы: бывшая жена Цекало пошла на крайние меры ради миллионов

Скандал в семье Александра Цекало набирает обороты.

В Одинцовском суде готовится очередное заседание по иску Виктории Галушки к Александру Цекало. Бывшая супруга продюсера и сестра певицы Веры Брежневой настаивает на выплате алиментов и средств на собственное содержание. Общая сумма претензий составляет около 80 миллионов рублей: 30 миллионов Виктория просит для себя и еще 50 миллионов — на двоих детей.

Однако в деле всплыли обстоятельства, которые могут в корне изменить ход процесса. Стало известно, что Виктория Галушка снова вышла замуж. По условиям брачного контракта, заключенного с Цекало, в случае повторного замужества Александр освобождается от обязательств по содержанию бывшей жены. Информация о новом браке Виктории уже прозвучала в суде от ее представителей, но официального подтверждения пока нет. Защита продюсера настаивает на проверке этого факта, указывая на то, что это напрямую влияет на законность финансовых притязаний Галушки.

Помимо денежного вопроса, камнем преткновения стала судьба общих детей — 17-летней Александры и 13-летнего Михаила. После начала СВО Виктория уехала из России, забрав сына и дочь с собой. С тех пор Александр Цекало фактически лишен возможности видеться с наследниками и участвовать в их воспитании.

Местоположение детей остается неизвестным для отца уже несколько лет. По сообщениям источников, близких к продюсеру, Галушка ограничивает общение ребят с Александром. При этом ранее продюсер оставил семье просторный особняк в Подмосковье, создав все условия для жизни детей в России. Сейчас же подростки вынуждены менять окружение и учебные заведения, находясь за границей.

Несмотря на отъезд, Виктория Галушка продолжает распоряжаться имуществом в России. Оставленный Цекало коттедж в Подмосковье не был продан, как сообщалось ранее. Его сдают в аренду, что приносит Виктории стабильный доход. Юристы Александра пытались получить выписки по счетам Галушки, чтобы понять, как распределяются эти средства и на что именно пойдут требуемые алименты, но суд в этом ходатайстве отказал.

У стороны продюсера возникают вопросы не только о целевом использовании средств, но и об их конечном адресате. Адвокаты Цекало выражают обеспокоенность, что значительные суммы могут направляться на цели, не связанные с благополучием Саши и Михаила. Пока суд отказывается проверять движение средств на счетах Виктории, что добавляет напряженности в и без того сложный процесс.