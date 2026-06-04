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Четверг 4 июня

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Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом посетил концерт Андрея Данилко на Кипре

Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом посетил концерт Андрея Данилко на Кипре
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Максим Галкин* шокировал окружающих своим мертвенно-бледным видом и демонстративным безразличием к происходящему.

Кипрская жизнь некогда самой влиятельной пары российского шоу-бизнеса все больше напоминает затянувшуюся драму с привкусом горечи и разочарования. На днях Лимасол всколыхнуло известие: в город с гастрольным визитом нагрянул Андрей Данилко. Но если кто-то ожидал увидеть на концерте триумфальное появление "звездного десанта", то реальность оказалась куда прозаичнее. Максим Галкин* явился на шоу в гордом одиночестве, бросив супругу томиться в стенах их кипрского убежища.

Появление Галкина* без Аллы Пугачевой мгновенно стало главной темой для обсуждения среди немногочисленной публики, собравшейся на территории местной винодельни. Комик, который раньше не делал ни шагу без своей влиятельной спутницы, на этот раз выглядел как тень самого себя. Забившись за отдельный столик в вип-зоне, он будто пытался стать невидимым для окружающих.

Очевидцы были поражены: артист, чья профессия десятилетиями заключалась в том, чтобы развлекать и искрить юмором, сам выглядел как человек, пребывающий в глубочайшей депрессии. Пока Данилко в привычном образе Сердючки старательно отрабатывал гонорар и заигрывал с залом, Максим практически не поднимал глаз от экрана своего смартфона. Он не аплодировал, не подпевал знакомым хитам и вообще не проявлял никакого интереса к тому, что происходит на подмостках.

Злые языки уже вовсю шепчутся о том, что в звездном семействе наметился серьезный разлад. Оставить 75-летнюю супругу одну ради сомнительной поездки на винодельню — жест, который многие сочли по меньшей мере странным.

Впрочем, есть и более печальные предположения. Поговаривают, что легендарная Примадонна окончательно сдала. Жаркий и влажный климат Кипра, который чета выбрала своим пристанищем, пагубно влияет на здоровье легенды эстрады. Возможно, Алла Борисовна просто не нашла в себе сил выйти в свет, предпочтя покой и тишину шумной вечеринке. А может быть, она просто не захотела провоцировать новый виток скандалов, понимая, что их совместное фото с Данилко станет очередной мишенью для критики на родине.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2026, 10:50
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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