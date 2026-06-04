Мэр Москвы продлил на 10 лет статус технопарка "Физтехпарку"

Москва закрепляет за собой статус мирового центра высоких технологий.



Правительство Москвы продолжает планомерную работу по поддержке высокотехнологичного сектора экономики. Важным этапом этой стратегии стало решение о продлении статуса технопарка для площадки "Физтехпарк", расположенной в районе Северный по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3. Об этом в своем официальном канале в мессенджере "Макс" сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Интеллектуальный фундамент столицы

"Физтехпарк" по праву считается одним из пионеров столичной инновационной экосистемы. Он стал одним из первых объектов, получивших право на налоговые льготы еще в 2016 году. Сегодня это мощный кластер, специализирующийся на информационно-коммуникационных технологиях, фундаментальных научных исследованиях и прорывных разработках в сфере Hi-Tech.

На текущий момент под крышей технопарка работают 65 компаний-резидентов, обеспечивающих рабочими местами более тысячи высококвалифицированных специалистов. Общая площадь помещений превышает 30 тысяч квадратных метров, а суммарный объем инвестиций в развитие площадки уже перешагнул отметку в два миллиарда рублей.

Резиденты и векторы развития

Среди тех, кто сегодня создает цифровое будущее России на базе "Физтехпарка", значатся лидеры рынка: — ООО "Киберпротект": флагман в разработке ПО для резервного копирования, защиты данных от утечек (DLP) и создания надежной ИТ-инфраструктуры; — ООО "Битру": эксперты в области автоматизации бизнес-процессов и внедрения цифровых продуктов для строительной и эксплуатационной отраслей; — ООО "Колловэар": создатели инновационной лоу-код платформы, необходимой для системной цифровой трансформации крупных предприятий.

В планах на ближайшее десятилетие — масштабная модернизация инфраструктуры. Это позволит создать идеальные условия для развития искусственного интеллекта и реализации амбициозных проектов, требующих серьезных вычислительных мощностей и научного сопровождения.

Экономический эффект и господдержка

Сегодня Москва — это город технопарков. В столице действует 53 такие площадки, где трудятся более 78 тысяч человек. Экономическая эффективность этой модели впечатляет: с 2016 года объем инвестиций в московские технопарки достиг 198 миллиардов рублей. На каждый рубль предоставленных городом налоговых льгот приходится порядка 13 рублей частных инвестиций.

Статус технопарка открывает перед управляющими компаниями и резидентами беспрецедентные возможности:

Налоговые преференции: существенные льготы по земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение арендной платы. Инвестиционный налоговый вычет: возможность возместить до 90 процентов расходов на оборудование и строительство. Сниженная ставка налога на прибыль: региональная часть налога для управляющих компаний составляет всего 13,5 процента.

В совокупности эти меры позволяют снизить налоговую нагрузку на бизнес до 25 процентов. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на гранты до четырех миллионов рублей в год на пилотирование своих решений, а управляющие компании — на субсидии для возмещения процентов по кредитам. Пролонгация статуса "Физтехпарка" — это четкий сигнал бизнесу: Москва готова инвестировать в будущее и поддерживать тех, кто создает интеллект нации.