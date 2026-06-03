Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 22-го БПЛА, летевшего к столице

Согласно официальному заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации была успешно нейтрализована воздушная цель. Беспилотник, следовавший по направлению к мегаполису, был своевременно обнаружен и ликвидирован. Это уже 22-й дрон, который силам ПВО удалось сбить за последнее время, что подтверждает высокую степень готовности оборонных систем столичного региона.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений противовоздушной обороны, угроза была нейтрализована на удалении от ключевых жилых кварталов и объектов городской инфраструктуры. Мэр Москвы в своем официальном телеграм-канале подтвердил, что инцидент не привел к серьезным последствиям. В данный момент ведется тщательный мониторинг обстановки для исключения повторных инцидентов и обеспечения полной безопасности жителей и гостей столицы.
Сразу после отражения атаки к месту падения обломков беспилотника были направлены специализированные группы экстренных служб. В состав оперативного штаба на месте происшествия вошли представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), эксперты взрывотехнических подразделений и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проводят детальное обследование территории.
Власти Москвы призывают граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. Городская система безопасности работает в усиленном режиме, что позволяет оперативно реагировать на любые возникающие угрозы. Напоминаем, что при обнаружении фрагментов неопознанных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру 112 и не приближаться к месту находки до прибытия профессиональных групп.