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Среда 3 июня

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Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 22-го БПЛА, летевшего к столице

Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 22-го БПЛА, летевшего к столице
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Силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли очередную попытку атаки столичного региона.

Согласно официальному заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации была успешно нейтрализована воздушная цель. Беспилотник, следовавший по направлению к мегаполису, был своевременно обнаружен и ликвидирован. Это уже 22-й дрон, который силам ПВО удалось сбить за последнее время, что подтверждает высокую степень готовности оборонных систем столичного региона.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений противовоздушной обороны, угроза была нейтрализована на удалении от ключевых жилых кварталов и объектов городской инфраструктуры. Мэр Москвы в своем официальном телеграм-канале подтвердил, что инцидент не привел к серьезным последствиям. В данный момент ведется тщательный мониторинг обстановки для исключения повторных инцидентов и обеспечения полной безопасности жителей и гостей столицы.

Сразу после отражения атаки к месту падения обломков беспилотника были направлены специализированные группы экстренных служб. В состав оперативного штаба на месте происшествия вошли представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), эксперты взрывотехнических подразделений и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проводят детальное обследование территории.

Власти Москвы призывают граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. Городская система безопасности работает в усиленном режиме, что позволяет оперативно реагировать на любые возникающие угрозы. Напоминаем, что при обнаружении фрагментов неопознанных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру 112 и не приближаться к месту находки до прибытия профессиональных групп.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2026, 12:37
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

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