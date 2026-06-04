"Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале

Музыкальный гуру Первого канала Юрий Аксюта публично уничтожил репутацию Ольги Бузовой как певицы, назвав ее творчество чем угодно, только не музыкой, и наглухо закрыв перед ней двери главной кнопки страны.



Юрий Аксюта, человек, от одного слова которого зависят карьеры самых топовых артистов, вынес Ольге Бузовой суровый приговор. В откровенной беседе с Родионом Чепелем на YouTube продюсер не стал подбирать дипломатичные выражения и в пух и прах разнес вокальные амбиции экс-звезды "Дома-2". По мнению Аксюты, феномен популярности Ольги не имеет никакого отношения к искусству, а ее присутствие на сцене — это парадокс, который он отказывается принимать.

"И то, что большое количество людей собирается на нее посмотреть на каком-то там Дне города или в каких-то клубах и на коммерческих концертах, я не понимаю этого. Просто не понимаю!" — эмоционально подчеркнул эксперт, расписавшись в полном непонимании вкусов современной толпы.

Продюсер уверен: все, что делает Бузова, — это лишь результат агрессивного и грамотного маркетинга. Ольга умело эксплуатирует образ "девушки из соседнего двора", которая пробилась к вершинам через бесконечные реалити-шоу. Однако за этим фасадом Аксюта не видит главного — таланта и профессионализма.

"Девушка, которая сама себя сделала, пробилась в "Дом-2", "Дом-3", "Дом-5", "Дом-10" и так далее. Я еще и пою, и вышивать могу. Хотите, еще и ягодицы могу показать. Я все могу! Вот философия подобного рода людей. Какое это отношение имеет к музыке?" — припечатал продюсер, высмеяв универсальность Ольги, которая берется за все подряд ради хайпа.

По мнению Аксюты, настоящая эстрада строится на совершенно иных ценностях. В качестве эталона он привел Дмитрия Маликова, за спиной которого стоят годы профессионального образования и мощная музыкальная преемственность. На фоне таких артистов Бузова выглядит как случайный персонаж, который перепутал сцену с очередным лобным местом.

Несмотря на то что Бузова собирает стадионы и бьет рекорды по просмотрам в соцсетях, для серьезной музыкальной индустрии она остается персоной нон грата. Аксюта признал, что бизнес есть бизнес, и запрещать Ольге зарабатывать деньги на своих фанатах никто не собирается. Но планка Первого канала останется для нее недосягаемой высотой.

"Ничего страшного в этом нет, пусть Бузова поет на здоровье. Но в программе Первого канала, пока я этим занимаюсь, ее там не будет", — категорично резюмировал Юрий Аксюта.