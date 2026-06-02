Взбешенная Собчак устроила публичную порку Мизулиной из-за доноса в полицию

Грандиозный скандал между Ксенией Собчак и Екатериной Мизулиной набирает обороты.



Российское медиапространство сотрясает конфликт поистине эпических масштабов. Две самые влиятельные и непримиримые блондинки страны сцепились в виртуальной рукопашной. Поводом для громких разборок стало скандальное интервью светской львицы с эпатажным бьюти-блогером Игорем Синяком. После того как Екатерина Мизулина натравила на журналистку МВД, обвинив ее в наплевательском отношении к Дню защиты детей и продвижении запрещенных в России экстремистских течений, ответная реакция не заставила себя долго ждать.

Ксения Анатольевна, привыкшая годами балансировать на тонкой грани фола, пошла в жесткую контратаку. В своем фирменном язвительном стиле она заявила, что абсолютно чиста перед законом, а все претензии общественников — не более чем личная неприязнь и попытка самоутвердиться за чужой счет.

Собчак сразу обозначила свою позицию, высокомерно дистанцировавшись от методов оппонентки.

"Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду", — как отрезала звезда экрана.

По словам телеведущей, в ее нашумевшем видео нет ни капли пропаганды деструктивных движений или незаконных призывов, которые пытаются ей приписать. Это просто откровенный разговор с человеком, который имеет полное право выглядеть так, как ему хочется, не оглядываясь на чужое мнение. Журналистка язвительно подчеркнула, что странно одетые мужчины с ярким макияжем спокойно ходят по улицам российских городов, и полиция почему-то не спешит крутить им руки или привлекать за нетрадиционные образы.

Но на сухих юридических оправданиях "блондинка в шоколаде" не остановилась. Она решила ударить по самому больному нерву — по социальной повестке и массовому отъезду творческой интеллигенции. Собчак прямо обвинила Мизулину в том, что ее жесткие методы запугивания буквально выдавливают креативных людей из страны, безжалостно руша чужие судьбы и карьеры.

Далее последовал еще более дерзкий выпад. Собчак призвала главу Лиги безопасного интернета перестать спекулировать на теме защиты несовершеннолетних и честно признаться в собственных страхах и нетерпимости.

Теперь весь интернет буквально замер в ожидании развязки. Грандиозная публичная перепалка грозит перерасти в затяжную войну. Отступит ли Екатерина Мизулина после такой дерзкой публичной порки? Или следователи МВД все-таки найдут криминал в роликах Собчак, усмотрят там продвижение запрещенных ценностей и заставят ее ответить по всей строгости закона?