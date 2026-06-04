Яйцо петуха и яд васильков: 4 июня на Василиска даже одно неосторожное слово призовет беду

4 июня в народном календаре отмечено черной меткой — это день Василиска. По старинным легендам, именно сегодня из яйца семилетнего петуха, которое высидела жаба, может вылупиться страшное чудовище. Василиск символизирует засуху, смерть и пожары. Наши предки так боялись этого дня, что накладывали полный запрет на любые работы. 4 июня — день великого покоя, который нельзя нарушать под страхом проклятия.
Проклятие полей и "глаза" чудовища
Считалось, что если 4 июня пахать или сеять, то на полях вместо хлеба вырастут только ядовитые сорняки и васильки. Эти цветы, несмотря на их внешнюю красоту, в старину называли "очами Василиска". Тот, кто решит перетрудиться сегодня, рискует потерять все, что нажито непосильным трудом. Земля должна отдыхать, а человек — наблюдать за природой и слушать тишину. Главная примета дня связана с соловьями: если птицы поют громко и заливисто — лето будет жарким, а нечисть не посмеет подойти к вашему дому.
Защита дома от нечисти
Чтобы Василиск не заглянул в ваши окна, 4 июня хозяйки проводили обряд очищения. Обязательно вымойте полы водой с добавлением полыни или соли. Это создаст энергетический барьер, который не преодолеет ни один злой дух. Также сегодня стоит быть крайне осторожными в словах — любое проклятие, произнесенное 4 июня, может вернуться к вам в троекратном размере.
Метеорологические приметы и секрет дня
Если 4 июня появилось огромное количество пауков — это к богатому урожаю грибов в лесу. А если утро туманное, то лето будет урожайным на ягоды.
Интересный факт: в средневековых бестиариях Василиск описывался как существо, способное убивать взглядом.
В народной Руси 4 июня считали лучшим днем для сбора лекарственных трав, так как верили, что именно сегодня растения набирают максимальную силу, чтобы противостоять яду мифического змея.