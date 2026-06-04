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Четверг 4 июня

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Яйцо петуха и яд васильков: 4 июня на Василиска даже одно неосторожное слово призовет беду

Яйцо петуха и яд васильков: 4 июня на Василиска даже одно неосторожное слово призовет беду
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Сегодня один из самых опасных дней в году, когда любая активность на земле может разбудить древнее зло, спящее в глубине веков.

4 июня в народном календаре отмечено черной меткой — это день Василиска. По старинным легендам, именно сегодня из яйца семилетнего петуха, которое высидела жаба, может вылупиться страшное чудовище. Василиск символизирует засуху, смерть и пожары. Наши предки так боялись этого дня, что накладывали полный запрет на любые работы. 4 июня — день великого покоя, который нельзя нарушать под страхом проклятия.

Проклятие полей и "глаза" чудовища

Считалось, что если 4 июня пахать или сеять, то на полях вместо хлеба вырастут только ядовитые сорняки и васильки. Эти цветы, несмотря на их внешнюю красоту, в старину называли "очами Василиска". Тот, кто решит перетрудиться сегодня, рискует потерять все, что нажито непосильным трудом. Земля должна отдыхать, а человек — наблюдать за природой и слушать тишину. Главная примета дня связана с соловьями: если птицы поют громко и заливисто — лето будет жарким, а нечисть не посмеет подойти к вашему дому.

Защита дома от нечисти

Чтобы Василиск не заглянул в ваши окна, 4 июня хозяйки проводили обряд очищения. Обязательно вымойте полы водой с добавлением полыни или соли. Это создаст энергетический барьер, который не преодолеет ни один злой дух. Также сегодня стоит быть крайне осторожными в словах — любое проклятие, произнесенное 4 июня, может вернуться к вам в троекратном размере.

Метеорологические приметы и секрет дня

Если 4 июня появилось огромное количество пауков — это к богатому урожаю грибов в лесу. А если утро туманное, то лето будет урожайным на ягоды.

Интересный факт: в средневековых бестиариях Василиск описывался как существо, способное убивать взглядом.

В народной Руси 4 июня считали лучшим днем для сбора лекарственных трав, так как верили, что именно сегодня растения набирают максимальную силу, чтобы противостоять яду мифического змея.

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4 июня 2026, 00:44
Фото: magnific.com
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