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Эта ошибка людей за 65 лет может привести к трагедии: ученые раскрыли причины смертности в жару

Эта ошибка людей за 65 лет может привести к трагедии: ученые раскрыли причины смертности в жару
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Смертельно опасная привычка ставит под удар жизнь миллионов пожилых граждан, превращая летний сезон в череду трагических инцидентов.

Исследователи из Университета Восточного Лондона выявили пугающую закономерность: официальные призывы спасательных служб оставаться дома в периоды экстремальной жары массово игнорируются именно теми, кто находится в зоне максимального риска. Масштабный опрос показал, что 30% граждан просто не замечают уведомления о температурных рекордах, а 41% из тех, кто их видит, сознательно не предпринимают никаких мер защиты, сообщает RidLife.

Главная ошибка, которую совершают люди старшей возрастной группы, заключается в специфическом психологическом восприятии климата. В их сознании десятилетиями закреплялся опасный стереотип: яркое солнце и высокая температура — это "хорошая погода", идеальная для прогулок, походов по магазинам или работы на дачном участке. Это заблуждение становится фатальным, когда столбик термометра переходит критическую отметку. Вместо того чтобы воспринимать зной как реальную биологическую угрозу, люди продолжают вести привычный образ жизни, буквально подталкивая свой организм к катастрофе.

Цифровой разрыв как фактор риска

Одной из фундаментальных причин высокой смертности ученые называют "цифровой разрыв". Сегодня экстренные службы делают основную ставку на современные технологии: оповещения приходят в приложения погоды, публикуются в социальных сетях и оперативных онлайн-СМИ. Однако именно поколение бэби-бумеров и граждане старше 65 лет слабее всего вовлечены в цифровую среду.

В итоге получается замкнутый круг. Те, чьи сосуды и сердце наиболее уязвимы перед перегревом, просто не получают жизненно важную информацию вовремя. Пока молодежь читает новости о "красном уровне" опасности в смартфонах, старшее поколение выходит на улицу, не подозревая, что каждый час пребывания на открытом солнце может стать последним. Эта информационная изоляция в сочетании с излишней самоуверенностью приводит к резкому росту числа вызовов скорой помощи и внезапных госпитализаций с инфарктами и инсультами.

Цветовая ловушка и беспечность

Еще один критический фактор — недооценка серьезности ситуации в зависимости от уровня тревоги. Исследование показало, что "желтый" уровень опасности для обывателя — это пустой звук. Лишь четверть населения начинает проявлять осторожность. При "оранжевом" уровне защитные меры принимают около 42%. И только когда ситуация становится критической и объявляется "красный" уровень, люди начинают осознавать масштаб угрозы.

Авторы работы подчеркивают: такая избирательность фатальна. Огромная часть смертей от перегрева фиксируется именно в периоды действия умеренных предупреждений. Люди полагают, что если ситуация не объявлена катастрофической, то можно пренебречь правилами. Но для пожилого организма даже умеренно высокая температура в сочетании с высокой влажностью может стать фатальным фактором.

Как предотвратить катастрофу

Ученые делают однозначный вывод: эффективная защита населения в условиях меняющегося климата — это не только установка кондиционеров. Это прежде всего радикальное изменение системы оповещения. Нельзя полагаться только на интернет и приложения. Экстренную информацию о температурных угрозах необходимо внедрять в традиционные системы — передавать через врачей первичного звена, социальные службы и классические СМИ, которые привычны пожилым людям.

Беспечность в вопросах климата сегодня обходится слишком дорого. Пора признать, что зной — это не повод для радости, а серьезный вызов здоровью. Dni.ru напоминают: внимание к предупреждениям синоптиков и забота о близких старшего возраста могут спасти жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2026, 10:11
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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