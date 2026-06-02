Собянин: Началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты"

В Москве стартовал важнейший этап строительства Бирюлевской линии, которая совершит настоящий транспортный переворот для миллиона горожан.



Москва продолжает бить рекорды подземного строительства. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале сообщил долгожданную новость: щит "Елена" диаметром шесть метров приступил к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты". Это не просто очередная стройка — это рождение седьмой по счету линии метро, появившейся на карте города за последние годы.

Мечта длиной в пятьдесят лет

Жители Бирюлева ждали метро еще с начала 70-х годов. Тогда, на месте рабочих поселков, только начинали расти панельные многоэтажки, а архитекторы лишь рисовали первые эскизы будущей ветки. Спустя полвека планы наконец-то воплощаются в бетоне и стали. Бирюлевская линия станет настоящим спасением для восьми районов столицы. Только представьте: ежедневный пассажиропоток превысит 165 тысяч человек, а время в пути до центра для многих сократится на целых 30 минут.

Подземная миссия "Елены"

Тоннелепроходческому комплексу "Елена" предстоит прогрызть путь длиной почти полтора километра. Максимальная глубина, на которую опустится щит, составит 29 метров — это высота десятиэтажного дома. Работа кипит по графику: пока "Елена" идет в одну сторону, строительство правого тоннеля на этом же участке уже вовсю продолжается. По планам властей, оба тоннеля будут полностью готовы в 2027 году.

Масштабы поражают

Первая очередь линии (участок "ЗИЛ" — "Курьяново") примет первых пассажиров в 2028 году. Это четыре современные станции, которые сделают жизнь в Даниловском, Печатниках и Нагатинском Затоне по-настоящему комфортной. Но это лишь начало. К 2029 году линию запустят целиком: 22 километра путей и 10 остановок — от проспекта Лихачева до самой Булатниковской улицы.

Новая ветка свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии, а также МЦК и Павелецкое направление железной дороги. Это позволит разгрузить вечно забитую станцию "Царицыно" и "Кленовый бульвар" более чем на треть. Экология тоже скажет спасибо: машин на дорогах станет заметно меньше.

Индустриальный шик станции "ЗИЛ"

Особое внимание — флагманской станции "ЗИЛ". Она станет частью мощнейшего транспортного хаба. Дизайнеры решили отдать дань истории легендарного автозавода: в оформлении используют промышленную эстетику. Шлифованная сталь на колоннах, темный гранит под ногами и эффектное художественное панно на стенах. Это будет не просто остановка, а настоящий арт-объект. Сейчас готовность станции оценивается в 40 процентов — котлован уже вырыт, рабочие возводят основные конструкции.

Комфорт без границ

По новой линии пустят только самые современные поезда российского производства — те самые, с бесшумным ходом, USB-зарядками и широкими дверями. Современная навигация, умные турникеты и полная доступность для маломобильных граждан станут стандартом.

С 2011 года команда Собянина уже построила и реконструировала более 260 километров линий и 127 станций. Московское метро сегодня — это живой, постоянно растущий организм, и Бирюлевская линия станет его важнейшей артерией, дарующей свободу передвижения миллионам москвичей. Линия "нарисует" новую реальность на юге Москвы, превращая отдаленные районы в престижные локации с идеальной логистикой.