Пугачеву обвинили в страшном преступлении против известного артиста

Примадонну уличили в планомерном уничтожении легендарного музыканта, чья гибель стала главной трагедией века.

О безграничном влиянии Аллы Пугачевой в мире отечественного шоу-бизнеса десятилетиями ходили лишь осторожные шепотки, но сегодня, когда былая империя певицы рушится, ее жертвы начинают говорить открыто. Одним из самых смелых обличителей стал певец Игорь Наджиев. Артист, чья карьера, по его словам, была буквально раздавлена железным каблуком Примадонны, решил сорвать покровы с одной из самых мрачных страниц истории нашей эстрады. В своем новом скандальном интервью Наджиев провел прямую и пугающую параллель между собственной судьбой и трагическим финалом Игоря Талькова, утверждая, что именно действия "женщины, которая поет", стали роковыми для кумира миллионов.

По версии Наджиева, Пугачева совершила своего рода "репутационное убийство", методично выжигая почву под ногами Талькова задолго до того, как прогремел выстрел в питерском "Юбилейном". Конфликт вспыхнул в конце 80-х годов, когда Игорь работал в "Театре песни" Аллы Борисовны. На гастролях в Свердловске произошло то, чего дива никогда не прощала даже самым близким соратникам — подчиненный посмел затмить королеву. Зал не просто аплодировал Талькову, публика ревела от восторга и требовала его выхода на бис, фактически игнорируя саму хозяйку вечера. Для Пугачевой, привыкшей к абсолютному обожанию, это стало личным оскорблением, которое требовало немедленного и жесткого ответа.

Месть последовала незамедлительно и была по-царски циничной. Как вспоминает Наджиев, на следующее утро после триумфального концерта весь коллектив "Театра песни" во главе с Пугачевой спешно покинул город, демонстративно "забыв" забрать Талькова. Восходящей звезде просто бросили через администраторов: "Добирайся до Москвы сам". Это был не просто мелкий технический сбой, а акт публичного унижения, ознаменовавший начало открытой войны на уничтожение. Именно этот инцидент, по мнению Наджиева, заставил Талькова написать его знаменитый хит "Звезда". Горькие строки о холодном свете, который "не греет нисколько", многие в тусовке восприняли как прямое и очень дерзкое послание Примадонне. Тальков пел о женщине, которая светит только себе, и это признание стало для него точкой невозврата в отношениях с "эстрадным кланом".

Наджиев утверждает, что после этого случая против Талькова была задействована вся мощь административного ресурса Пугачевой. Системное выдавливание из телевизионных эфиров, блокировка сольных концертов и создание информационного вакуума вокруг артиста — эта схема "культурной ликвидации" работала в те годы безотказно. Сам Наджиев признается, что из-за аналогичного негласного запрета Аллы Борисовны он сам не появлялся на федеральных каналах долгие тридцать лет. По его словам, завет Примадонны "не пущать" действует на некоторых медиаплощадках до сих пор, лишая талантливых людей возможности дышать полной грудью в профессии.

Сравнивая две разрушенные биографии, Игорь Наджиев делает леденящий душу вывод. Если он сам отделался "всего лишь" забвением, потерей лучших творческих лет и вынужденным существованием на обочине большой сцены, то Тальков за свою независимость и гордость заплатил самую высокую цену. Травля, организованная "сильными мира сего", создала вокруг певца ту самую атмосферу затравленности и агрессии, которая в итоге и привела к роковому финалу.

"Я еще жив. Может быть, Алла Борисовна хотела, чтобы меня не было, но я еще жив. А Талькова нет", — эти слова Наджиева звучат как окончательный приговор целой эпохе всевластия одной женщины.

Пугачева сейчас живет вдали от родины, но тени тех, кому она когда-то сломала жизнь, продолжают преследовать ее, требуя правды, которая спустя десятилетия все же выходит наружу.