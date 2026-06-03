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Среда 3 июня

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Афиша мероприятий на июнь-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на июнь-2026: выставки, спектакли и концерты
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Эксклюзивный гид по самым ярким премьерам и драйвовым шоу, которые станут главным событием вашего личного календаря.

ТЕАТР

Мюзикл "Парфюмер"

Этот спектакль – чувственное погружение в загадочный мир ароматов и эмоций. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина".

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 30 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Добрый барин"

"Добрый барин" переносит зрителей в эпоху помещичьей жизни XIX века. Главный герой – эксцентричный, но обаятельный барин – поначалу кажется воплощением всех стереотипов о праздных дворянах. Однако по мере развития сюжета зритель открывает в нем неожиданные черты: за внешней чудаковатостью скрывается искренность и душевная глубина. В спектакле задействован блестящий актерский состав: Павел Трубинер, Николай Добрынин, Илья Бледный, Григорий Сиятвинда, Вадим Андреев, Софья Зайка.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 3 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Близкие люди"

Возвращение спектакля "Близкие люди" – событие, которое не оставит равнодушным ни поклонников современного театра, ни тех, кто любит искренние истории о человеческих связях. Режиссер Алексей Кирющенко предложил смелую театральную конструкцию: на одной и той же сцене возникают сразу две независимые новеллы, каждая со своей драматургией и настроением, но объединенные общей темой – поиском близости и понимания друг друга. На сцене – любимые зрителями мастера – Елена Валюшкина, Николай Добрынин и Ася Борисова.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 11 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Драма "Двое на качелях"

На сцене разворачивается история о двух героях, которые настолько разные, что, кажется, никогда не смогут понять друг друга. Они оба хватаются на свое случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Но смогут ли они быть вместе? Еще в 2013 году "Двое на качелях" были удостоены премии "Звезда Театрала – 2013" в категории "Лучшая антреприза", и с тех пор постановка продолжает трогать сердца зрителей.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 25 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

КОНЦЕРТЫ

Трибьют-шоу ELTON Шоу

5 июня в Доме Музыки состоится премьера мирового шоу трибьюта легендарному Элтону Джону с симфоническим оркестром. Мощный вокал, виртуозная игра на фортепиано, эффектные сценические образы, бэк-вокал и роскошнее звучание оркестра "Русская Филармония". В образе культового артиста на сцену выйдет австралийский вокалист и пианист Си Джей Марвин.

Где: ММДМ (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

Когда: 5 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

Международный фестиваль классической музыки "Кантата"

В Калининградской области с 12 по 16 июня пройдет VI Международный фестиваль классической музыки "Кантата". Фестиваль откроет сводный оркестр из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и Московского государственного академического симфонического оркестра. В рамках "Кантаты" запланированы 7 концертов с участием звезд первой величины; образовательный блок, посвященный классической музыке, философии и искусству. Художественный руководитель шестой "Кантаты" — Фабио Мастранджело.

Где: г. Калининград
Когда: с 12 по 16 июня
Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Уитни Хьюстон Шоу"

Легендарные хиты мегазвезды в исполнении певицы Белинды Дэвидс, большого симфонического оркестра, ритм-секции и бэк-вокала. В программе концерта около 20 самых известных песен Уитни Хьюстон, среди которых – I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody и другие.

Где: ММДМ (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

Когда: 19 и 20 июня, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2026, 13:41
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Музея не будет: вдова Кобзона втайне избавляется от легендарного "гнезда" за миллиард рублей

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