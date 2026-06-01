Миллионы за улыбку: как Боярская, Собчак и Рудковская делят рынок "нового люкса" в России

Эпоха западного глянца в России официально канула в лету, уступив место новой, куда более дерзкой и прагматичной реальности.



Рынок рекламы класса "люкс" пережил тектонический сдвиг. После ухода мировых гигантов публичное поле не опустело — его мгновенно заняли российские игроки, готовые платить за правильный имидж. Запрос брендов изменился: теперь мало быть просто красивой картинкой, нужен социальный вес, безупречная репутация и понятная эстетика. Светская Москва замерла в ожидании новых имен, и они не заставили себя ждать, сообщает Клео.ру.

Бриллиантовая лига: Боярская против Ходченковой

Ювелирный сектор — самый консервативный и требовательный. Здесь на кону не просто продажи, а доверие. Елизавета Боярская стала идеальным выбором для MIUZ Diamonds. Ее образ в кампании "Настроено на тебя" — это ода спокойной уверенности и дорогой сдержанности. Боярская сегодня — это олицетворение женщины с глубоким культурным бэкграундом, которой не нужно ничего доказывать.

Ее главной "конкуренткой" на этом поле выступает Светлана Ходченкова. Актриса, ставшая музой ювелирного дома CLUEV, воплощает собой кинематографичную элегантность. Коллекция "Золотой век", вдохновленная русской литературой, легла на образ Ходченковой как влитая. В это же время SOKOLOV Premium сделал ставку на Марину Кравец, чья харизма и бриллианты на запястье стали символом доступного, но неоспоримого шика.

Игры разума: Собчак и Соблазн Parure Atelier

Отдельная категория — светская узнаваемость без лишних титров. Ксения Собчак, давно ставшая самостоятельным брендом, регулярно появляется в контексте Parure Atelier. "Блондинка в шоколаде" умеет демонстрировать украшения так, что они мгновенно становятся объектом желания. Это уже не просто реклама, это стиль жизни, в который хочется верить.

Модный десант: Нагиев, Сафин и "тяжелый люкс" от Рудковской

В фэшн-индустрии настоящую бурю вызвал бренд IDOL. Melon Fashion Group не поскупилась на лица, пригласив Дмитрия Нагиева и все ту же Светлану Ходченкову. Этот дуэт стал мощным стартовым залпом, смешав мужскую брутальность и женскую грацию. Позже эстафету подхватил Юрий Колокольников — актер с международным бэкграундом идеально вписался в респектабельный городской стиль. В 2026 году IDOL и вовсе пошел ва-банк, объединив Паулину Андрееву и Марата Сафина.

Не остались в стороне и главные ньюсмейкеры страны. Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали амбассадорами Monte Carlo. Для них это не просто работа, а логичное продолжение их семейной эстетики: спорт, шоу-бизнес и неприкрытая, почти вызывающая любовь к роскоши.

Банки и бетоны: Борисов и Чебатков как новые иконы

Премиум-сегмент в 2026 году уходит от пафоса к интеллектуальности. Сотрудничество Юры Борисова с Alfa Only стало маркером времени. Актер, признанный на мировом уровне, олицетворяет собой "новую сдержанность". Никакого лишнего блеска — только талант и репутация. Похожий ход сделал девелопер MR Group, выбрав лицом ЖК MOD комика Евгения Чебаткова. Интеллект, самоирония и современный лайфстайл — вот что теперь продает элитные квадратные метры лучше любой позолоты.

Наши в Париже: Шейк и Водянова на мировом олимпе

Пока в России куется "новый люкс", наши супермодели продолжают править миром. Ирина Шейк остается музой для глобальных брендов, продлевая контракты с корейским бьюти-гигантом d’Alba. А Наталья Водянова, кажется, срослась с домом Guerlain на молекулярном уровне. В 2024 году она вновь предстала международным послом марки в громкой коллаборации с Pucci, доказав, что ее статус благотворительной иконы и топ-модели не имеет границ.

Итог перестройки очевиден: люксовые бренды больше не ищут случайных лиц. Сегодня в цене те, за кем стоит внятная история и мощный личный капитал. Главное — вкус, статус и безупречная репутация. А за ценой, как известно, в этом сегменте никто не постоит.