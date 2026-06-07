Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку

За внешней красотой сверкающих на солнце капель сегодня скрывается коварная угроза, способная нанести непоправимый вред вашему здоровью.



7 июня — великий церковный праздник, Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Однако народный календарь добавил этой дате мрачный, почти мистический оттенок, назвав ее днем "Медвяных рос". Считается, что с этого момента на листьях растений появляется сладкая, липкая субстанция, которую многие ошибочно принимают за дар природы. На самом деле предки считали ее предвестником болезней и падежа скота.

Берегите детей и ноги

Старики предупреждали: "Медвяная роса — это слезы земли по грехам людским". 7 июня категорически запрещено ходить босиком по траве, особенно детям. Верили, что эта липкая влага "высасывает" жизненные силы и приносит тяжелые кожные недуги. Также не рекомендуется сегодня полоть огород голыми руками. Скотину в этот день выгоняли на пастбища только после полудня, когда солнце успевало иссушить опасный налет.

Время тишины и молитвы

На Ивана Медвяные росы не стоит устраивать шумных гуляний. Это день внутренней сосредоточенности. Молитва Иоанну Предтече сегодня помогает избавиться от головных болей и вредных привычек.

Приметы на лето и суровая правда

Если 7 июня на рябине много цветов — будет отличный урожай овса, а вот если рябина зацвела поздно, то осень будет долгой и дождливой.