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Воскресенье 7 июня

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Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку

Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку
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За внешней красотой сверкающих на солнце капель сегодня скрывается коварная угроза, способная нанести непоправимый вред вашему здоровью.

7 июня — великий церковный праздник, Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Однако народный календарь добавил этой дате мрачный, почти мистический оттенок, назвав ее днем "Медвяных рос". Считается, что с этого момента на листьях растений появляется сладкая, липкая субстанция, которую многие ошибочно принимают за дар природы. На самом деле предки считали ее предвестником болезней и падежа скота.

Берегите детей и ноги

Старики предупреждали: "Медвяная роса — это слезы земли по грехам людским". 7 июня категорически запрещено ходить босиком по траве, особенно детям. Верили, что эта липкая влага "высасывает" жизненные силы и приносит тяжелые кожные недуги. Также не рекомендуется сегодня полоть огород голыми руками. Скотину в этот день выгоняли на пастбища только после полудня, когда солнце успевало иссушить опасный налет.

Время тишины и молитвы

На Ивана Медвяные росы не стоит устраивать шумных гуляний. Это день внутренней сосредоточенности. Молитва Иоанну Предтече сегодня помогает избавиться от головных болей и вредных привычек.

Приметы на лето и суровая правда

Если 7 июня на рябине много цветов — будет отличный урожай овса, а вот если рябина зацвела поздно, то осень будет долгой и дождливой.

Интересный факт: ученые давно разгадали загадку "медвяной росы". Это липкие выделения тли, которые действительно могут быть токсичны для животных и портить растения. Наши предки не знали биологии, но тонко чувствовали опасность, создав систему запретов, которая спасала жизни целым деревням.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2026, 05:41
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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