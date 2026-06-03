Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Столица диктует тренды: Москва представила на ПМЭФ-2026 фантастический интерактивный стенд, который доказывает – будущее уже наступило на улицах мегаполиса.



Петербургский международный экономический форум открыл свои двери, и московская экспозиция традиционно стала его смысловым центром. На этот раз столица сделала ставку на максимальный интерактив. Это не просто выставка достижений, а "окно" в 2040 год. Экономика, градостроительство, транспорт и промышленность — Москва лидирует по всем фронтам, занимая первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата седьмой год подряд.

"Наш стенд — это пространство, представляющее важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее", — подчеркнул мэр Сергей Собянин.

Транспортная революция и скорость 400 км/ч

Одной из главных сенсаций стал макет поезда будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Путешествие между двумя столицами теперь займет чуть более двух часов. Но и внутри города технологии бьют рекорды: Москва первой в мире запустила регулярное движение полностью беспилотного трамвая. К 2030 году две трети трамвайного парка будут работать без участия человека.

Темпы развития метро также не имеют аналогов в Европе и Америке. До 2030 года откроются Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, а количество станций превысит заветную отметку в 500 единиц.

Роботы вместо людей: промышленный прорыв

Москва превращается в глобальный центр высоких технологий. Объем производства обрабатывающих отраслей за пять лет вырос вдвое. На стенде представлен уникальный роботизированный кластер по выпуску электрических батарей. Два новых завода в ОЭЗ "Технополис Москва" станут одними из самых экологичных в мире.

Уровень автоматизации здесь близок к 100%: 700 роботов будут выпускать аккумуляторные ячейки со скоростью одна единица в секунду. Это позволит России полностью закрыть потребности рынка в батареях для электробусов, трамваев и даже речных электросудов, которые уже строит собственная Московская верфь.

Медицина будущего и ИИ-инспекторы

Социальная сфера Москвы совершила цифровой скачок. Посетители форума могут испытать на себе инсталляцию "Умный прием". Искусственный интеллект и телемедицина делают диагностику мгновенной: гости получают персональный AI-подкаст о своем здоровье прямо на телефон.

На макетах новых корпусов больницы им. Склифосовского и детских стационаров будущего можно увидеть уникальные операционные блоки, где хирурги работают в паре с роботами Da Vinci. Архитектурные решения также впечатляют: новые медицинские центры больше похожи на арт-объекты, чем на привычные больницы.

Москва — лучший город земли

Для тех, кто хочет отдохнуть от цифр и макетов, работает зона "Московское чаепитие". Здесь студентов столичных колледжей угощают авторским чаем "Москва", а в магазине "Сделано в Москве" можно приобрести стильный мерч, разработанный молодыми дизайнерами.

Желающие "прогуляться" по столице могут воспользоваться "Цифровым двойником Москвы" — точной 3D-копией города в виртуальной реальности. А для тех, кто заботится о соблюдении правил, представлена ИИ-помощница "Инспектра", которая знает все о городском контроле.

Экспозиция Москвы на ПМЭФ-2026 — это манифест технологического суверенитета. Столица наглядно демонстрирует: инвестиции в человека и инновации — это единственный путь к лидерству, по которому город идет уверенно и стремительно.