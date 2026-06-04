Подвинула Эминема и Джексона: MIA BOYKA заставила весь мир петь по-русски

Российская поп-дива MIA BOYKA совершила невозможное, ворвавшись в мировую элиту шоу-бизнеса и заставив западных критиков судорожно искать перевод своего нового хита.



Мировая музыкальная иерархия официально дала трещину: в святая святых международного шоу-бизнеса — глобальный чарт Genius — ворвалась российская звезда, которую там явно не ждали. MIA BOYKA (Миа Бойка) не просто попала в список лучших, она буквально вынесла дверь в первую десятку мирового рейтинга Genius Charts – Global. За неделю от 2 июня 2026 года ее свежий трек "Экспонат" занял почетное 10-е место, заставив мировых суперзвезд понервничать.

Список имен, над которыми теперь возвышается наша Миа, внушает трепет и священный ужас у конкурентов. В одном топе с россиянкой оказались такие мастодонты, как Ариана Гранде, Дрейк и Оливия Родриго. Но самое поразительное — Бойка потеснила в рейтинге легендарных Radiohead, Джастина Бибера и даже покойного короля поп-музыки Майкла Джексона вместе с "богом рэпа" Эминемом, сообщает Клео.ру.

Сама 29-летняя исполнительница встретила эту ошеломительную новость там, где и положено настоящей диве — под палящим солнцем Дубая. Отдыхая от плотного гастрольного графика и наслаждаясь люксовым сервисом, Миа не смогла сдержать эмоций и вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала скриншот чарта, где ее имя красуется в компании главных хитмейкеров планеты, добавив к этому щепотку фирменной дерзости.

"Drake, Eminem и MIA BOYKA. Отличная у меня компания", — лаконично и с долей здорового пафоса констатировала артистка.

За безупречным звучанием и запоминающимися строчками "Экспоната" стоит работа мощного творческого цеха. Текст написал Дмитрий Попов, а музыкальную магию создал Иван Соловьев. Этот тандем уже не первый раз превращает идеи Мии в чистое золото. Вспомнить хотя бы их сингл "Базовый минимум", записанный с Sabi в 2025 году — трек моментально стал гимном молодежи во всех странах СНГ.