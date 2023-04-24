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Четверг 4 мая

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Сезон спорта и цветов стартует на ВДНХ

Сезон спорта и цветов стартует на ВДНХ

1 мая на ВДНХ откроются спортивные клубы.

Москвичи очень любят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, благо, в городе постоянно проходят всевозможные профильные мероприятия и строятся спортивные площадки. А уже через несколько дней на ВДНХ стартует спортивный сезон.

С 28 апреля около павильонов №57-58 москвичей ждет площадка для бадминтона и настольного тенниса. Поиграть можно по будням с 11:00 до 21:00 или до 22:00 по выходным и праздничным дням. Весь необходимый инвентарь доступен на месте для аренды.

1 мая перед гостями ВДНХ распахнут свои двери спортивные клубы. На универсальной спортплощадке рядом с павильоном №27 можно будет сыграть в мини-футбол, стритбол или баскетбол с 08:00 до 23:00.

С 9:00 до 23:00 площадки около входа в Ботанический сад и рядом со стадионом в парке "Останкино" будут доступны для индивидуальных тренировок на различных видах тренажеров и снарядов.

Теннисный клуб "Первый корт" в парке "Останкино" начнет работать 5 мая. С 06:00 до 23:00 москвичи смогут пойти на платные индивидуальные тренировки по большому теннису. Инвентарь необходимо взять с собой.

Также на ВДНХ весной будут проходить индивидуальные и групповые соревнования. Тренировки по лякроссу (командная игра, в которую играют с помощью клюшки и мяча) стартуют 1 мая, позаниматься можно по понедельникам с 20:00 до 22:00 и по субботам с 16:00 до 18:00. Соревнования между мужчинами и женщинами будут разделены, экипировка выдается бесплатно.

Тренировки по фрисби москвичи могут посетить каждую среду с 20:00 до 22:00 и в пятницу с 21:00 до 23:00 на стадион в парке "Останкино". Рядом с Мичуринским садом с 7 марта можно поиграть в килу, мастер-классы доступныкаждое воскресенье с 10:00 до 12:00.

Также каждое воскресенье с 13:30 до 15:30 в строении №574 можно посетить занятия по традиционной китайской гимнастике "Оздоровительный цигун". А в рамках "Спортивных выходных" на ВДНХ начнутся занятия по йоге и растяжке, посетителей ждут в строении №574 по субботам и воскресеньям.

К слову, невероятную атмосферу для гостей ВДНХ создадут более миллиона многолетних и однолетних цветов, которые распустится этой весной. Специалисты высадили свыше 60 различных сортов луковичных растений, в том числе, тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы.

Как сообщает пресс-служба мэра Москвы, площадь всего цветочного оформления на ВДНХ превысит 66 тысяч квадратных метров.

24 апреля 2023, 13:02
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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