Территорию у станции метро "Марьино" освободили от незаконных построек

Инспекторы выявили нелегальные объекты на Люблинской улице.



Пару десятков лет назад территории у станций Московского метрополитена напоминали стихийные рынки. Обилие палаток и рекламы стало для многих пассажиров ориентиром входа в подземку.

Более 10 лет назад территории у станций метро начали приводить в порядок. Нелегальные постройки стали демонтировать. Вместо них появились комфортные общественные пространства с лавочками, фонарями, газонами и удобными подходами и подъездами.

Однако незаконные объекты продолжают появляться у некоторых станций метро. Город оперативно выявляет такие постройки.

Так, у станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии демонтировали 20 строений площадью почти 400 квадратных метров. Самострои были расположены на Люблинской улице.

Руководитель Госинспекции по недвижимости (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы) Иван Бобров рассказал, что самострои располагались на территории, предоставленной в аренду для эксплуатации существующих объектов недвижимости. Незаконные постройки использовали в качестве торговых и складских помещений.

Владельцы демонтировали самострои добровольно. Один из существующих объектов реконструировали и увеличили его площадь до 180 квадратных метров, отметил Бобров.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в текущем году благоустройство пройдет на территориях у 60 транспортных объектов. Там появятся удобные пешеходные и транспортные маршруты, детские и спортивные площадки, места для выгула собак. Также специалисты оборудуют дополнительные ливневки, уберут провода по землю, поменяют покрытие на дорогах и тротуарах, установят лавочки и фонари, высадят кустарники и деревья, разобьют газоны.

Продолжается благоустройство у новых станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Работы прошли у "Аминьевской", "Воронцовской", "Зюзино", "Марьиной Рощи", "Новаторской", "Проспекта Вернадского" и "Текстильщиков". Также обновили территории у 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД) и четырех городских вокзалов. В порядок привели тротуары и проезжую часть, высадили кустарники и цветы.