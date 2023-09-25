Собянин: В 2023 году благоустроим территории около 60 транспортных объектов

Слова детей Шатунова растрогали всех Тесты Джигурда заступился за Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Понедельник 25 сентября

13:40Почему певица Алсу прячет своего сына 13:36Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым 13:11"Не заказ, а чудо с небес": Кожевникова родила четвертого сына 11:19Умерла звезда сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина 09:47Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра 09:40Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище 09:20"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью 09:18Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону 09:00Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему 08:40Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян 08:35Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты 08:18Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж 08:04Как стать богатым и знаменитым: 8 главных советов 06:03"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши 04:16"Один на миллион": щенок показал трюк с тыквой на голове (видео) 02:07Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям 00:15В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео 23:30Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен 22:17Россияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери 22:07"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове 21:15"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 20:11Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса 19:38Депрессия и проблемы в семье: что спасло Савичеву после потери ребенка 18:22Жена откровенно рассказала о перенесенных Костомаровым ужасах 15:57Хирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой 14:22Довольная уловом Ковальчук показала полутораметровую рыбу 11:37Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе 08:06Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 06:12Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня 04:10Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма 02:09"Меня нельзя пускать в магазины" – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках? 00:21Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30% 22:03Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты 20:04Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие 18:05Врач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций 17:20Охлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны 16:46"Собака старая!": Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале 16:07Собчак рассказала правду о второй беременности 15:14"Достаточно пострадал": Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году 14:25Сябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной 13:43Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист 12:48"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой 12:03Сделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода 11:15Устроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой 10:35Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась 08:07Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео 06:09Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте 04:05Почему с карты списываются деньги – установлена 1 причина 02:09Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности 00:04Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В 2023 году благоустроим территории около 60 транспортных объектов

Собянин: В 2023 году благоустроим территории около 60 транспортных объектов
44

Рядом со станциями метро "Пыхтино" и "Физтех" появятся скейт-парки.

У новых и давно существующих станций метро появляются удобные пешеходные и транспортные маршруты. О благоустройстве территорий у транспортных объектов в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году в порядок привели пространства устанций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", "Нижегородская", "Планерная", "Свиблово" и "Медведково".

"Везде убираем под землю провода и прокладываем дополнительные ливнëвки, обновляем тротуары и дороги, разбиваем газон, устанавливаем новые фонари и остановки, размещаем лавочки", – отметил Собянин.

Градоначальник заявил, что при наличии возможностей у станций метро оборудуют спортивные площадки, места для выгула собак, столы для шахмат и пинг-понга. У "Физтеха" и "Пыхтино" появятся скейт-парки.

Благоустройство завершено у станций "Аэропорт Внуково" и "Яхромская". Подходят к концу работу на территориях у "Лианозово" и "Свиблово".

"Всего в 2023-м преобразим пространства около 60 транспортных объектов — станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов", – уточнил Собянин.

6 сентября открылся конечный участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября запустили станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В дальнейшем на южном радиусе ветки появится станция "Южный порт".

25 сентября 2023, 13:56
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы
В районе Москворечье-Сабурово построят школу, детсад и два спорткомплекса. На юге Москвы продолжается развитие социальной инфрастуктуры.

Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям
Неужели возможно эффективно подготовиться к экзамену в режиме онлайн? Гарантирует ли такой формат обучения поступление в рейтинговые ВУЗы страны? О плюсах онлайн-подготовки рассказывает руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина. Жизнь в современном мире можно охарактеризовать одним словом – "спешка".

Собянин сообщил о создании еще одного парка на юге Москвы

Собянин сообщил о создании еще одного парка на юге Москвы
Проект разработали с учетом пожеланий местных жителей. На юге Москвы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создан новый парк.

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в СВАО

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в СВАО
В округе появились новые места для прогулок и занятий спортом. О результатах благоустройства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года
Модернизация затронет комплексы воркаута во дворах. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое после вступления в должность заседание президиума столичного правительства.

Выбор читателей

23/09СбтСябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной 24/09ВскУехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 23/09СбтОхлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны 23/09СбтСобчак рассказала правду о второй беременности 23/09СбтВрач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций 24/09ВскХирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой