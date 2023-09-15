Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

В порядок приводят территории у 10 станций.



Благоустройство у станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) проводится в сжатые сроки и с комфортом для жителей. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работы завершены у станций "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Специалисты обустроили удобные пешеходные маршруты от жилых домов. Вдоль Коломенской улицы появился прогулочный экологический маршрут с зонами отдыха и воркаута, а на Коломенской улице – велодорожка, рассказал Собянин.

"В работе — территории около "Аминьевской", "Марьиной Рощи", "Зюзино", "Новаторской", "Воронцовской", "Проспекта Вернадского" и "Текстильщиков", – уточнил градоначальник.

В порядок привели тротуары и проезжую часть, установили новые опоры освещения, остановки общественного транспорта. В ближайшее время у станций проведут дополнительное озеленение – высадят деревья, кустарники и цветы.

У станции большого кольца "Сокольники" появится спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком. Также специалисты обновляют территории у 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД), девяти станций подземки и четырех городских вокзалов.





В Москве 6 сентября открылись станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. За неделю ими воспользовались 113 тысяч человек.

7 сентября открылись три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Участок улучшил транспортное обслуживание 500 тысяч человек.