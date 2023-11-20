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На станции "Тютчевская" появятся строки из произведений поэта

На станции "Тютчевская" появятся строки из произведений поэта
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Станция является частью строящейся Троицкой линии метро.

Станция "Тютчевская" находится в высокой степени готовности. Сейчас там идет отделка пассажирской зоны, началась облицовка потолка и стен платформы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Тютчева", – уточнил он.

На стенах станции монтируют панели со строками из произведений русского поэта и дипломата Федора Тютчева. Недалеко от будущей станцией находилась усадьба Троицкое, принадлежавшая его отцу.

Для оформления интерьеров используются шлифованные алюминиевые панели в светлых тонах. Облицована цокольная часть колонн. Сквозь стекло будут видны трубы из нержавеющей стали.

На поверхности завершена отделка одного вентиляционного киоска. Эвакуационный выход облицевали гранитом и остеклили.

Изображение: Mos.ru

"Тютчевская" находится в поселении Мосрентген (Троицкий и Новомосковский административный округа) и входит в состав первого участка Троицкой линии с 11 станциями, которые планируется открыть в следующем году.

Поезда будут следовать от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Рядом с будущей станцией проживает более 154 тысяч человек. Ежедневно они будут экономить в пути до 50 минут.

Троицкая линия будет одной из самых протяженных в столичном метрополитене – ее длина составит 43 километра. Ветка пройдет через несколько административных округов свяжет платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городом Троицк. Ежедневно ей будут пользоваться более 100 тысяч человек.

В Москве строятся не только новые ветки метро, но и продлеваются уже существующие. Так, Арбатско-Покровская линия через несколько лет пополнится станцией "Гольяново", расположенной в одноименном районе на востоке города.

"Гольяново" улучшит транспортную доступность для 230 тысяч человек. Жители района смогут добиться до нее пешком за 10-15 минут. Разгрузится станция "Щелковская", которая в настоящее время является конечной на "синей" ветке. Открытие запланировано на 2027 год.

20 ноября 2023, 15:33
Изображение: Mos.ru
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