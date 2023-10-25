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Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове
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Одноименная станция станет конечной на Арбатско-Покровской линии.

Станция "Гольяново" появится в одноименном районе на Уссурийской улице, вблизи примыкания к ней Сахалинской улицы. Большинство жителей Гольянова смогут дойти до станции за 10-15 минут, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с открытием станции транспортная доступность улучшится для 230 тысяч человек. Разгрузится станция "Щелковская", которая в настоящее время является конечной на Арбатско-Покровской линии.

"Гольяново" будет станцией мелкого заложения, и строить ее будем открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров", – рассказал Собянин.

Мэр отметил, у "Гольяново" будет четыре выхода с подземными переходами на обе стороны Уссурийской улицы. Выходы оснастят лифтами для маломобильных пассажиров.

Собянин заявил, что район "Гольяново" переживает второе рождение. На месте бывших промышленных зон появляются современные жилые кварталы, рядом открыт вокзал "Восточный".

Мэр ранее сообщил, что первый участок Троицкой линии в Новую Москву откроется в 2024 году. Один из основных транспортно-пересадочных узлов ветки появится на станции "Новаторская", которой будут пользоваться более 80 тысяч человек в сутки.

Продолжается строительство станции "Потапово" Сокольнической линии. Ее открытие позволит жителям Новомосковского административного округа ежедневно экономить в пути до 40 минут.

25 октября 2023, 12:40
Изображение: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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