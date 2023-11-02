Реставраторы восстановили панно в выставочном зале Московского дворца пионеров

Композиции вернули первоначальный облик.



В ходе реставрации корпусов Московского дворца пионеров в выставочном зале отреставрировали историческое панно. Композиция занимает пространство на стенах первого и второго этажей. Изображение представляет собой пересечение косых линий и отделано смальтой.

За десятилетия эксплуатации корпуса панно получило значительные повреждения. При тщательном обследовании реставраторы выявили большое количество элементов мозаики темного-синего цвета, покрытых золотой краской. При устройстве дополнительного дверного приема часть композиции была утрачена.

О ходе реставрации рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы. Специалисты очистили композицию от загрязнений, пропитали мозаику клеевым раствором для укрепления слоя штукатурки. Часть утраченного панно восстановили, заложив проем, сообщили в ведомстве.

Реставраторы заменили темно-синие элементы составом, заколерованным в основной цвет. Были изготовлены мозаичные плитки, близкие по цвету и фактуре к оригинальным.

После реставрации панно приобрело первоначальный авторский облик. Новые и отреставрированные фрагменты смальты вернули изображению былую яркость.

Также в Дворце пионеров привели в порядок фриз "Музыка". Историческому барельефу вернули изначальный облик. Реставраторы очистили композицию от скопившейся грязи и обработали все элементы защитным раствором. Утраченные в прошлые годы фрагменты восстановили и вернули на место, а трещины бетонного объекта заделали.

Дворец пионеров открылся более 60 лет назад, но с тех пор ни разу не ремонтировался комплексно. Власти Москвы решили провести работы сразу в пяти корпусах.

Масштабная реконструкция завершилась в конце августа 2023 года, открытие состоялось в сентябре. В корпусах Дворца пионеров разместятся лаборатории и мастерские с современным оборудованием, робокласс и технопарк. Дети смогут заниматься в кружках по разным направлениям.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия является одной из крупнейших в мире. С 2011 года в городе привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры.