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Четверг 31 августа

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Собянин объявил о завершении масштабной реконструкции Дворца пионеров

Собянин объявил о завершении масштабной реконструкции Дворца пионеров
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Комплексная реставрация прошла впервые за 60 лет.

Обновленный Дворец пионеров на Воробьевых горах откроется в сентябре, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Там откроются лаборатории и мастерские с современным оборудованием, технопарк, робокласс и многое другое, рассказал градоначальник.

"На Воробьевых горах после первой за 60 лет комплексной реставрации открываем любимое несколькими поколениями москвичей место образования и досуга", – подчеркнул мэр.

По его словам, в скором времени возобновятся занятия в кружках. Первые знания во дворце получат будущие артисты, инженеры и ученые.

"Желаю ребятам замечательного времени, проведённого в этих стенах, и поздравляю всех со вторым рождением легендарного Дворца пионеров!" – сказал Собянин.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

С 2011 года в Москве привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. В этом году отреставрируют девять произведений монументального искусства.

За эти годы в Москве открыли 60 новых музеев. В городе возродили Северный речной вокзал, реконструировали старое промышленное здание в Дом культуры "ГЭС-2".

31 августа 2023, 16:17
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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