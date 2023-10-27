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Четверг 23 ноября

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Около 240 тысяч пассажиров перевезли теплоходы от Северного речного вокзала до Химок и Захарково

Около 240 тысяч пассажиров перевезли теплоходы от Северного речного вокзала до Химок и Захарково
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Теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" вмещают по 150 пассажиров.

В российской столице комплексно развивается транспортная система. Власти города прикладывают огромные усилия, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей многомиллионного мегаполиса. Особое внимание уделяется речному транспорту, который пользуется популярностью у москвичей.

К примеру, теплоходы, отправляющиеся от Северного речного вокзала, позволяют жителям и гостям столицы добраться до Химок и Захарково в несколько раз быстрее, чем на личном автомобильном транспорте. Время в пути по данным маршрутам составляет от 10 до 25 минут.

К слову, за минувшие шесть месяцев около 240 тысяч пассажиров воспользовались теплоходами, курсирующими от Северного речного вокзала до причалов Химки и Захарково. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что переправы будут работать до конца летнего сезона навигации.

"Они помогают быстро и удобно добраться до причалов Химки и Захарково, путь по воде занимает в разы меньше времени, чем на личном или другом городском транспорте", – подчеркну Максим Ликсутов.

По его словам, власти стремятся повышать комфорт пассажиров, согласно поручению главы города Сергея Собянина. Кстати, пассажиры могут оплачивать проезд любым удобным для них способом.

На борту принимаются банковские карты и московская транспортная карта "Тройка", на причалах можно приобрести билет за наличные. Проезд от Северного речного вокзала до Химок стоит 150 рублей, до Захарково в районе Южное Тушино нужно отдать 46 рублей.

Граждан, желающих добраться до причала Химки по реке, обслуживает теплоход "850 лет Москве". Он отправляется каждые полтора часа, а время в пути занимает 25 минут. Единовременно судно может взять на борт 150 пассажиров.

Такое же количество человек вмещает теплоход "Москва-1". Судно отправляется от Северного речного вокзала каждый час. До причала Захарково оно добирается всего за 10 минут.

Параллельно в столице реализуется уникальный для всей страны проект с электронными судами, которые курсируют по Москве-реке. Недавно глава города Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта.

27 октября 2023, 13:09
Фото: mos.ru
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