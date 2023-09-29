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Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта
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Электросуда ходят по маршруту "ЗИЛ – Печатники".

О запуске второго регулярного маршрута по Москве-реке сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Градоначальник уточнил, что длина маршрута составляет более девяти километров, а в прилегающих районах живут около 700 тысяч человек.

По словам Собянина, пассажиры будут экономить в пути по 30-40 минут. В пример он привел поездку из Печатников до Нагатинского Затона: путь на городском наземном общественном транспорте займет более 40 минут, тогда как по реке – лишь 12 минут.

Собянин уточнил, что ежедневно москвичи совершают около 2,5 тысячи поездок на электрических судах. Он выразил уверенность в востребованности нового маршрута.

Первый регулярный маршрут речного транспорта между Киевским вокзалом и Шелепихинской набережной открылся в июне 2023 года. По нему проехали почти четверть миллиона человек.

Мэр Москвы назвал запуск российских электросудов уникальным проектом для столицы и всей страны.

Ранее Собянин подвел итоги работы Северного и Южного речных вокзалов за три летних месяца. Причалы отправили более тысячи судов, на борту которых было около 175 тысяч пассажиров. В общей сложности речные вокзалы посетили более 1,3 миллиона человек.

29 сентября 2023, 14:54
Фото предоставлены Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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