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"Россия в объективе": в метро Москвы запустили тематический поезд

"Россия в объективе": в метро Москвы запустили тематический поезд

По Серпуховско-Тимирязевской линии метро можно будет проехать, изучая Кавказ, Алтай или Камчатку.
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Московские власти активно занимаются развитием столичной подземки. Метро сегодня является главной транспортной артерией, соединяя все районы города. Строительство новых станций и реконструкция действующих идет семимильными шагами. Линии постепенно пополняются современными, комфортабельными поездами.

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Следуя за прогрессом, в российской столице не забывают и о добрых традициях. В последние годы в московском метро появились уникальные тематические поезда, оформленные красивыми пейзажами. Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии запустили еще один – "Россия в объективе".

В вагонах поезда представлены изображения регионов России. Пассажиры при поездке смогут изучать Алтай, Кавказ или Камчатку. На картинках изображены самые красивые точки нашей страны.

Каждый вагон посвящен одной из восьми интересных локаций, среди которых Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка. Помимо невероятных пейзажей в вагонах представлены любопытные факты о местности.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический поезд “Россия в объективе” запущен при содействии с Русским географическим обществом.

"В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнать много интересных фактов. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода", — уточнил заместитель главы столичного региона.

Кстати, пассажиры метро смогут с помощью смартфонов отсканировать QR-коды в вагонах и отправиться в цифровое путешествие по стране, а также запланировать будущий отдых в самых живописных уголках России. Дизайн вагонов разработан на основе фотографий участников конкурса "Самая красивая страна".

Данный проект курирует Русское географическое общество с целью сохранить дикую природу нашей родины, а также воспитать в гражданах бережное отношение к окружающей среде. В составе метро можно посмотреть фотографии, отправленными на конкурс как профессионалами, так и любителями.осковские власти активно занимаются развитием столичной подземки. Метро сегодня является главной транспортной артерией, соединяя все районы города. Строительство новых станций и реконструкция действующих идет семимильными шагами. Линии постепенно пополняются современными, комфортабельными поездами.

Следуя за прогрессом, в российской столице не забывают и о добрых традициях. В последние годы в московском метро появились уникальные тематические поезда, оформленные красивыми пейзажами. Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии запустили еще один – "Россия в объективе".

В вагонах поезда представлены изображения регионов России. Пассажиры при поездке смогут изучать Алтай, Кавказ или Камчатку. На картинках изображены самые красивые точки нашей страны.

Каждый вагон посвящен одной из восьми интересных локаций, среди которых Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка. Помимо невероятных пейзажей в вагонах представлены любопытные факты о местности.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический поезд “Россия в объективе” запущен при содействии с Русским географическим обществом.

Фото: М. Денисова. Mos.ru

"В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнать много интересных фактов. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода", — уточнил заместитель главы столичного региона.

Кстати, пассажиры метро смогут с помощью смартфонов отсканировать QR-коды в вагонах и отправиться в цифровое путешествие по стране, а также запланировать будущий отдых в самых живописных уголках России. Дизайн вагонов разработан на основе фотографий участников конкурса "Самая красивая страна".

Данный проект курирует Русское географическое общество с целью сохранить дикую природу нашей родины, а также воспитать в гражданах бережное отношение к окружающей среде. В составе метро можно посмотреть фотографии, отправленными на конкурс как профессионалами, так и любителями.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 7 сентября 2022, 21:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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