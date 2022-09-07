Активные граждане выбрали самые красивые места Москвы

С 2014 года в Москве действует цифровой портал "Активный гражданин", который позволяет властям города и жителям столицы принимать совместные решения относительно самых важных вопросов. Фактически электронный ресурс стал инструментом прямой демократии, позволяющим принимать коллективные решения относительно названий улиц и станций метро, проектов благоустройства, работы поликлиник и библиотек или проведения фестивалей.
Недавно на цифровом портале подвели итоги голосования в рамках проекта "Лето активного гражданина". Серия опросов была посвящена местам столицы, где москвичи любят отдыхать в теплое время. В 14 голосованиях приняли участие более 2,8 миллиона человек. Сразу три опроса было посвящено к местам притяжения, популярным в жару: набережным, фонтанам и мостам.
САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОСТ МОСКВЫ
Российская столица богата уникальной архитектурой. Расположенная на крупной реке, она может похвастаться мостами, сконструированным в разных стилях. Кстати, всего в городе насчитывается порядка восьми сотен мостов, что больше, чем в Санкт-Петербурге, Венеции или Амстердаме, которые стоят на водных каналах.
Выбирая из множества вариантов, горожане отдали первое место Крымскому мосту, который к тому же является единственным в столице подвесным мостом. С него открывается живописный вид на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку.
Лидер голосования набрал 17,2% голосов. На втором месте – парящий мост в парке "Зарядье" с результатом 15,6%. Это уникальная 70-метровая конструкция висит в воздухе без единой опоры. На третьем месте расположился самый высокий вантовый мост в Европе и единственный в своем роде в Москве – Живописный мост. Он получил 15,3% голосов.
ЛУЧШАЯ НАБЕРЕЖНАЯ МОСКВЫ
Безусловно, Москва может похвастаться живописными набережными, которые сегодня активно модернизируются. Жители столицы очень любят гулять вдоль реки с детьми. На набережные приходят художники, романтическая обстановка нравится и влюбленным парочкам.
Больше всего горожанам нравится расположенная в самом сердце столицы Кремлевская набережная, с которой открывается потрясающий вид на Красную площадь, Московский Кремль и Васильевский Спуск. Она получила 18,6% голосов. Долее с результатом 12,2% следует Воробьевская набережная. А замыкает тройку лидеров Крымская набережная, которую оценили 11,5% москвичей.
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ФОНТАНЫ МОСКВЫ
Фонтаны занимают особое место в городской архитектуре. В Москве их насчитывается более 600. Есть как памятники истории, так и современные дизайнерские объекты. Они очень популярны в жаркое время.
Абсолютными лидерами голосования на портале "Активный гражданин" стали фонтаны ВДНХ. Первое место занял фонтан "Дружба народов", олицетворяющий республики бывшего СССР (28,5%). Второе место досталось "Золотому колосу" (11,6%), а третье – "Каменному цветку" (9,2%).